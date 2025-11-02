Home
Dono de bar é morto próximo à Ponte da Madalena, em Vila Velha

Samuel Couto Dias, de 25 anos, foi atingido por pelo menos cinco disparos de arma de fogo, em frente ao próprio estabelecimento, na Barra do Jucu

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 19:16

Dono de bar foi morto a tiros próximo à Ponte da Madalena, em Vila Velha
Homem foi atingido por pelo menos cinco disparos em frente ao próprio bar, em Vila Velha Crédito: TV Gazeta/ Reprodução

O dono de um bar foi morto a tiros próximo à Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, em Vila Velha, um dos principais pontos turísticos da cidade. Samuel Couto Dias, de 25 anos, foi atingido por pelo menos cinco disparos, incluindo um na cabeça, por volta de 13h deste domingo (2).

Samuel Couto Dias, de 25 anos, foi atingido por pelo menos cinco disparos de arma de fogo, em frente ao próprio estabelecimento, na Barra do Jucu

A vítima morreu no local, em frente ao próprio estabelecimento, que estava em funcionamento desde a manhã. Segundo moradores, Samuel havia alugado o imóvel onde montou o bar há cerca de cinco meses.

Dono de bar foi morto a tiros próximo à Ponte da Madalena, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A ponte, que foi reinaugurada no começo do ano e atrai muitos visitantes aos fins de semana, fica a poucos metros do local do crime. Mas, apesar da movimentação de pessoas e turistas, nenhum testemunha procurou a polícia para relatar o ocorrido.

Moradores da região acionaram a polícia assim que ouviram os disparos, mas até a última atualização desta reportagem, a motivação do homicídio segue desconhecida.

Parentes da vítima acompanharam a perícia no local, mas preferiram não comentar sobre o caso.

A Polícia Civil informou à reportagem do g1ES que uma câmera de segurança instalada ao lado da ponte pode ter registrado o momento do crime e a fuga do suspeito. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Vila Velha.

A PCES e a Polícia Militar foram procuradas para dar mais detalhes sobre o caso, mas não houve resposta até a publicação desta matéria. 

