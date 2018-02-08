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Violência

Dono de bar é esfaqueado após cobrar cliente em Mimoso do Sul

O suspeito conseguiu fugir, mas já foi identificado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 15:55

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 15:55

As vítimas estão internadas na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes
Um comerciante de 55 anos foi esfaqueado após cobrar um cliente na noite desta quarta-feira (08) no bairro Serra, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. O suspeito foi identificado, mas não foi localizado até o momento. A arma do crime não foi localizada.
De acordo com a Polícia Militar, o crime foi por volta das 20h30. O suspeito estava no bar da vítima consumindo bebida alcoólica. O comerciante cobrou o suspeito, que já havia bebido três doses de cachaça. Insatisfeito, ele foi em casa pegou uma faca e deu um golpe no comerciante e fugiu do local.
O comerciante foi socorrido para o hospital da cidade, mas devido à gravidade do ferimento foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece internado. Ele não corre risco de morte. 
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já foi identificado e as equipes realizam buscas pela cidade. As testemunhas estão sendo ouvidas.

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