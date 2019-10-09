Empresário na cadeia

Dono de agência é preso acusado de estuprar modelos no ES

Moacir Pereira Junior, de 31 anos, foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Vila Velha 5, onde permanece detido

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 18:15 - Atualizado há 6 anos

Dono de agência de modelo acusado de estupro na Grande Vitória Crédito: Reprodução rede social

O empresário Moacir Pereira Junior, de 31 anos, dono da agência de modelos Ego MGTM, com sede em Vila Velha, foi detido por meio de mandado de prisão preventiva, na segunda-feira (7), acusado de estupro com aumento de pena por ter vínculo empregatício com as vítimas. Ele foi denunciado por algumas modelos da agência. Moacir foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Vila Velha 5, onde permanece preso. O mandado foi expedido no dia 2 deste mês, pela 2ª Vara Criminal de Vitória. O advogado Daniel Leal informou que vai entrar com pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que o cliente responda ao processo em liberdade.

Algumas vítimas conversaram com a reportagem de A Gazeta e relataram os abusos sofridos. A identidade delas não será revelada.

Uma modelo, de 22 anos, relatou que tinha 16 anos quando foi vítima de Moacir Junior. Contou ainda que foi por meio da rede social que o empresário fez o convite para que ela participasse de um teste de modelo.

"Ele se aproveitou dos sonhos das meninas para ganhar dinheiro e realizar os desejos dele" X. Modelo, 22 anos

“Ele me encontrou no Facebook e fez o convite. Conversei com minha mãe e decidimos tentar. Marcamos uma reunião na agência dele, que funcionava no bairro Ibes, em Vila Velha. Chegando lá, ele foi muito educado e receptivo. Trabalhavam com ele um fotógrafo e uma modelo. Fiz o book fotográfico, mas nunca recebi o material”, contou.

A vítima destacou ainda que sempre foi às reuniões e aos eventos acompanhada da mãe. “Minha mãe sempre me acompanhava. Em determinado dia, o Moacir falou que eu tinha que ir sozinha, ser independente. Ele queria que nós, meninas ainda, tivéssemos postura de mulher, tanto para sair sozinha quanto na hora de fazer as fotos.”

A jovem relatou que foi em um sábado de manhã, com uma proposta de trabalho, que Moacir a atraiu até a agência. “Como ele já tinha nossa confiança e garantiu que teria uma mulher lá esperando para um trabalho, eu fui. Na época, a agência funcionava num espaço que parecia uma casa com quartos escondidos. Aguardamos um tempo e depois de esperar ele falou que era para a gente começar a tirar as fotos por causa da demora da mulher. A câmera que ele estava usando nem era profissional, mas ele dizia que sabia o que estava fazendo."

A modelo destacou que naquele dia viveu momentos que a deixaram traumatizada. “Fomos para a sala de fotos, eu estava de calcinha e sutiã, nem poderia pela minha idade, mas só entendi isso depois. Tiramos algumas fotos e chegou um momento em que ele me mandou tirar a parte de cima da roupa íntima e colocar as mãos ou os cabelos nos seios. Eu disse que não tiraria, me recusei. Ele então falou que tínhamos que ir para outra sala, que parecia um quarto, lá ele disse que eu tinha que encostar na mesa para uma pose de foto, foi aí que ele se aproximou, afastou minhas pernas e fez sexo oral.”

"Eu sentia vergonha. O jeito que ele falava parecia que nós, as modelos, éramos culpadas pelo que ele fazia com a gente" X. Vítima

A vítima contou ainda que saiu do local chorando e nunca mais voltou. No primeiro momento, a vítima não conseguiu contar para a mãe, mas dias depois, ela relatou o que viveu.

"É UM TRAUMA MUITO GRANDE"

A jovem contou ainda que foi necessário fazer terapia para conseguir voltar às atividades. “É um trauma muito grande, eu fiz terapia por muito tempo. Agora eu entendo que eu e as outras meninas fomos vítimas e não somos culpadas pelo o que ele fez. E peço que os pais fiquem alertas. Se a filha ou filho tem o sonho de ser modelos, busque muita informação e acompanhe sempre o trabalho deles”, disse.

Emocionada, a jovem pediu que outras meninas denunciassem. “Depois que ele fiz isso comigo, descobri outras meninas que passaram por isso também. Peço que denunciem, esse homem precisa ficar preso. Foram tantos anos esperando que quase me cansei de lutar por justiça, mas ele não pode fazer isso com outras garotas, se aproveitar e destruir os sonhos delas”, finalizou.

OUTRAS VÍTIMAS

Outra jovem vítima dos abusos de Moacir também conversou com a reportagem. Durante um ensaio fotográfico, ela sofreu o abuso por parte do empresário. “Passei o dia todo sendo fotografada por ele, eu tinha 17 anos. Quando o ensaio acabou e eu estava de lingerie, ele se aproximou pelas minhas costas e passou o pênis em mim. Chamei a atenção dele e ele disse que aquilo era normal. Eu fui embora e nunca recebi as fotos - e paguei caro por elas.”

A modelo informou ainda que não teve coragem de contar para família o que aconteceu, por vergonha. Mas abriu um processo contra Moacir.

De acordo com a mãe de uma das vítimas, que não será identificada para preservar a identidade da filha, a modelo era menor de idade quando tudo aconteceu, em 2016. A mulher disse ainda que o empresário conquistava a confiança das modelos e dos pais, depois cometia o ato.

Dono de agência é acusado de estuprar modelos no ES

“Um dia minha filha chegou em casa e disse que ele (empresário) teria abusado da amiga dela, eu falei que a gente tinha que contar para polícia, fomos até a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Lá minha filha foi sozinha conversar com uma investigadora. Na hora de ir embora, a policial falou que era para eu ir para casa e cuidar da minha filha. Eu não entendi muito bem naquele momento”, disse.

A mãe da modelo disse ainda que pagou por um book da filha e nunca recebeu. "Quando fomos à polícia mover um processo por causa do book, descobri que minha filha também foi abusada. Foi um susto, eu não esperava. Ela saiu de lá e disse que não queria falar sobre o assunto. Depois disso ela foi morar com o pai, só quando precisou voltar para a audiência ela me contou como foi”, relatou. Ainda de acordo com a mulher, o estupro aconteceu em 2016.

"Minha filha começou a me contar como ele a estuprou, eu não tive coragem de ouvir tudo, pedi para parar de falar como foi, tamanha dor. O sentimento era de incapacidade, como se eu não pudesse proteger minha filha. Uma atitude dessa acaba com a vida das pessoas" Y. Mãe de vítima

A equipe de reportagem falou com outras três modelos que também confirmaram os abusos, mas pediram para não ter suas histórias divulgadas.

O QUE DIZ A DEFESA

O advogado Daniel Leal, responsável pela defesa do empresário, disse que o julgamento do cliente dele está marcado para fevereiro de 2020. Contratado há poucos dias, Leal informou que teve acesso aos autos na terça-feira (08).

Após estudar o caso, o advogado vai entrar com pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que o empresário responda ao processo em liberdade. Os dois conversaram na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, quando o empresário foi preso.

“Ele está tranquilo, está convicto da inocência dele. Nós estamos muito esperançosos de conseguir a liberdade no STJ. Já que o caso aconteceu em 2013 e as testemunhas já foram ouvidas, a defesa entende que não há necessidade de prisão, haja vista que a liberdade é regra no Brasil”, finalizou.

