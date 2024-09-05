Dono da casa onde estavam short e bermuda de taxista é preso no ES

Imagem maior: última vez em que taxista foi visto com vida | Imagem menor: rosto da vítima Crédito: Montagem A Gazeta

O segundo suspeito de envolvimento na morte de um taxista de 77 anos foi preso em Cachoeiro de Itapemirim Sul do Espírito Santo , nesta quinta-feira (5). Ele é o dono da casa onde um short e um boné do motorista foram encontrados enquanto o caso ainda era tratado como desaparecimento — dias depois Jamiro Alberto da Silva, que atuava na cidade de Alegre, foi achado morto no município de Muqui, também no Sul capixaba.

Ele não teve o nome divulgado, mas as autoridades policiais informaram que tem 19 anos, é irmão do primeiro homem já preso e foi encontrado na localidade de Santa Fé, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele era considerado foragido e foi levado para a Delegacia Regional da cidade.

De acordo com o 9º Batalhão da Polícia Militar, que efetuou a segunda prisão, a ação foi possível graças a denúncia anônima via 181 e informações das agências de inteligência.

Mãe dos irmãos acabou detida

O jovem preso hoje estava na casa da mãe. Ao perceber a presença da polícia, tentou fugir, mas caiu em uma ladeira atrás do imóvel. Durante a prisão, a Polícia Militar disse que a mãe dele tentou interferir, empurrando os policiais e desobedecendo ordens para se afastar e acabou detida. O suspeito foi levado ao Pronto Atendimento (PA) de Marbrasa devido aos ferimentos da queda, e depois encaminhado com a mãe para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Namorada também detida

A Polícia Militar disse que, na ação que prendeu o segundo suspeito, a namorada dele também acabou detida, mas ainda não há informações sobre o motivo pelo qual ela foi levada à delegacia. A reportagem demandou a Polícia Civil para mais detalhes sobre o caso e o encaminhamento dado às duas mulheres, mas a resposta é de que a ocorrência ainda estava em andamento no fim da tarde desta quinta-feira (5). O suspeito de 19 anos será encaminhado ao presídio já que contra ele havia um mandado de prisão.

O que diz o 1º suspeito preso

De acordo com as investigações, o suspeito de 25 anos e a família foram os últimos passageiros do taxista . Durante depoimento, ele e a esposa confirmaram que embarcaram no táxi em Alegre por volta das 15h do dia desaparecimento, com destino a Santa Fé, em Cachoeiro de Itapemirim, e depois a Muqui. O suspeito afirmou que, ao chegar em Muqui, deixou a esposa na casa da sogra e, com o irmão, foi comprar cigarros e fraldas. Na versão dele, os irmãos continuaram a viagem com o taxista, mas o motorista os deixou em uma estrada após algumas paradas e retornou sozinho. O suspeito e o irmão voltaram para a casa da sogra e não tiveram mais contato com o taxista.

A esposa do primeiro suspeito preso chegou a ser ouvida, mas foi liberada, uma vez que "não havia indícios suficientes para afirmar a participação no crime", relatou a Polícia Civil.