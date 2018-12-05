Dona de casa tem arma apontada para o peito durante assalto em Viana

Os bandidos fugiram com a moto, mas um motorista que passava pela rodovia assistiu à cena e perseguiu os suspeitos, avisando à uma viatura da PM que estava no trajeto. Logo, os suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia Regional de, onde prestavam depoimento durante a noite. A moto foi apreendida. Os dois já possuem passagens por tráfico de drogas.