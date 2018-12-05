Dona de casa tem arma apontada para o peito durante assalto em Viana

Uma dona de casa de 53 anos teve uma arma apontada para o peito durante um assalto, na tarde de desta terça-feira (4), em Marcílio de Noronha, Viana. A vítima seguia para comprar uma dúzia de pintinhos quando foi rendida por dois motoqueiros.
A mulher contou que seguia a pé do bairro Primavera até às margens da BR 262, já no bairro Marcílio de Noronha, pois não havia ônibus passando devido à greve dos rodoviários. Quando cheguei na rodovia, dois homens em uma moto pararam ao lado. Um deles colocou a arma no meu peito e disse perdeu, perdeu, contou a senhora.
Como ela não entregou a bolsa à tira colo que carregava, o carona da moto puxou o objeto. A vítima puxou de volta. No puxa-puxa da bolsa, o criminoso conseguiu tomar a bolsa e pegar R$ 50, arremessando o objeto no meio da rodovia.
Um veículo que passava pelo local passou por cima da bolsa, destruindo os pertences da vítima. Esse espelho meu marido me deu há dois anos, lamentou enquanto mostrava os objetos do interior da bolsa destruídos.
O objeto mais caro que possuía, um celular comprado há dois meses, estava protegido e intacto. Eu guardo ele dentro do sutiã, perto do peito, para o ladrão não levar. Eles não desconfiaram, contou vítima.
Os bandidos fugiram com a moto, mas um motorista que passava pela rodovia assistiu à cena e perseguiu os suspeitos, avisando à uma viatura da PM que estava no trajeto. Logo, os suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica, onde prestavam depoimento durante a noite. A moto foi apreendida. Os dois já possuem passagens por tráfico de drogas.