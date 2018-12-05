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Assalto

Dona de casa tem arma apontada para o peito durante assalto em Viana

A vítima seguia para comprar uma dúzia de pintinhos quando foi rendida por dois motoqueiros

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 23:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 23:50
Dona de casa de 53 anos tem arma apontada pro peito durante assalto Crédito: Divulgação
Uma dona de casa de 53 anos teve uma arma apontada para o peito durante um assalto, na tarde de desta terça-feira (4), em Marcílio de Noronha, Viana. A vítima seguia para comprar uma dúzia de pintinhos quando foi rendida por dois motoqueiros.
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A mulher contou que seguia a pé do bairro Primavera até às margens da BR 262, já no bairro Marcílio de Noronha, pois não havia ônibus passando devido à greve dos rodoviários. Quando cheguei na rodovia, dois homens em uma moto pararam ao lado. Um deles colocou a arma no meu peito e disse perdeu, perdeu, contou a senhora.
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Como ela não entregou a bolsa à tira colo que carregava, o carona da moto puxou o objeto. A vítima puxou de volta. No puxa-puxa da bolsa, o criminoso conseguiu tomar a bolsa e pegar R$ 50, arremessando o objeto no meio da rodovia.
Um veículo que passava pelo local passou por cima da bolsa, destruindo os pertences da vítima. Esse espelho meu marido me deu há dois anos, lamentou enquanto mostrava os objetos do interior da bolsa destruídos.
O objeto mais caro que possuía, um celular comprado há dois meses, estava protegido e intacto. Eu guardo ele dentro do sutiã, perto do peito, para o ladrão não levar. Eles não desconfiaram, contou vítima.
Os bandidos fugiram com a moto, mas um motorista que passava pela rodovia assistiu à cena e perseguiu os suspeitos, avisando à uma viatura da PM que estava no trajeto. Logo, os suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica, onde prestavam depoimento durante a noite. A moto foi apreendida. Os dois já possuem passagens por tráfico de drogas.
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