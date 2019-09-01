Vila Velha

Dona de casa é vítima de bala perdida pela 2ª vez no mesmo bairro

Em 2005, a mulher foi afastada do trabalho após ter sido vítima de uma bala perdida em Ulisses Guimarães. O segundo caso aconteceu no mesmo bairro

Publicado em 1 de setembro de 2019 às 16:37 - Atualizado há 6 anos

Polícia Civil Crédito: Vitor Jubini

Uma dona de casa de 49 anos foi vítima de bala perdida ao passar a pé pela Rua Adolfo de Oliveira, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, na madrugada deste domingo (01). Segundo familiares, essa foi a segunda vez em que ela é baleada no mesmo bairro.

A vítima contou à polícia que seguia para a casa da irmã, por volta das 5h, quando ouviu disparos de arma de fogo. Ela se jogou ao chão e viu um carro preto passar pela rua. Logo que caiu, sentiu que havia sido ferida na perna esquerda.

Dona de casa é vítima de bala perdida pela segunda vez no mesmo bairro

Ela pediu socorro e foi levada por moradores do bairro para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. No início da manhã deste domingo ela recebeu alta. À polícia, a mulher disse que foi atingida quando seguia para a casa da irmã, localizada no mesmo bairro.

A filha dela, uma operadora de caixa de 26 anos, contou que em 2005 a dona de casa já tinha sido ferida com uma bala perdida na mesma perna. Na primeira vez, o projétil quebrou o fêmur e a mulher teve de ser afastada do trabalho pelo INSS. Ela atuava como auxiliar de serviços gerais.

A jovem mora em outro município e foi avisada pela avó materna, de 70 anos, que a mãe tinha sido atingida. A operadora de caixa disse que deixou Ulisses Guimarães há cerca de três anos. A mulher baleada não quis dar entrevista.

“Minha mãe ainda tem a bala do primeiro caso alojada na perna. Agora acontece isso de novo. Eu não sei o que aconteceu, nem o que minha mãe estava fazendo na rua, mas o fato é que o bairro anda muito violento”, analisou.

CHEFE DO TRÁFICO ESTÁ FORAGIDO

Samuel Gonçalves Rodrigues, o Catraca Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas nos bairros Ulisses Guimarães e 23 de Maio, Samuel Gonçalves Rodrigues, o Catraca, de 27 anos, possui 16 mandados de prisão preventiva pendentes. De acordo com a Polícia Civil, ele é investigado por liderar gangues de traficantes de drogas e por envolvimento em assassinatos em Vila Velha.

Investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha apontam que o criminoso capixaba teria se tornado membro da facção Primeiro Comando da Capital(PCC), de São Paulo. Catraca já foi preso por porte ilegal de arma de fogo e por envolvimento em homicídios. Atualmente, segundo a polícia, Catraca comanda a Gangue da Pracinha, no bairro Ulisses Guimarães, e também o tráfico em 23 de Maio.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta