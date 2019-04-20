Dona de casa é baleada após agredir o marido em Vitória

Parente de um homem que foi esfaqueado pela esposa no Morro do Romão, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Uma dona de casa de 26 anos, foi baleada na madrugada deste sábado (20), após agredir o marido - um ajudante de pedreiro de 36 anos - com uma garrafada e furá-lo com o caco de vidro, durante uma briga, em um morro de Vitória. A mulher foi atingida com três tiros nas pernas.

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a dona de casa alegou não saber quem atirou contra ela. Para os familiares do ajudante de pedreiro, a mulher foi baleada em retaliação pelo que fez ao marido. Porém, ninguém sabe dizer quem cometeu o crime. Aos investigadores do, a dona de casa alegou não saber quem atirou contra ela.

A mulher disse apenas que, saiu de casa para comprar cerveja e foi atingida quando subia uma ladeira. Ela afirma que também não viu de onde os tiros vieram. O fato teria ocorrido por volta das 4h30. A mãe da vítima, uma comerciante de 45 anos, contou que só soube do crime por volta das 7h30.

“Vizinhos foram lá em casa me avisar. Disseram que ela estava caída no alto do mirante. Sai correndo e quando cheguei vi ela caída perto de um barraco. Não perguntei quem tinha feito aquilo e o porquê. Minha preocupação naquele momento, era salvar minha filha e tirar ela dali”.

A dona de casa foi socorrida por uma ambulância do Samu e levada para o Hospital São Lucas, onde continua internada. De acordo com a mãe dela, a vítima está lúcida e consciente.

BRIGA

Horas antes de ser baleada, a dona de casa agrediu o marido com uma garrafa de vidro. À Polícia Civil, o homem contou que os dois estavam na casa de um amigo e passaram a noite bebendo. De madrugada, por volta das 3 horas, o casal resolveu ir embora.

Quando chegaram em casa, a mulher disse que queria beber mais, porém o marido não concordou. Ela pediu então que o homem saísse para comprar mais cerveja e ele se recusou. A partir daí, os dois passaram a discutir.

Foi no meio da briga, que a mulher deu uma garrafada na cabeça do marido e o furou, nas costas, com um pedaço de vidro. Após ferir o companheiro, a dona de casa fugiu.

SOCORRO

“Ele perdeu muito sangue. Mas, conseguiu andar até a quadra do bairro e caiu. Ali, ficou agonizando por cerca de meia hora, até que os vizinhos ouviram os gemidos dele. Os moradores começaram a gritar e meu sobrinho ouviu e desceu para ver o que estava acontecendo. Foi então, que nos mobilizamos para socorrê-lo”, contou o cunhado do ajudante de pedreiro, de 22 anos.

O cunhado relata ainda que solicitou ajuda do Samu, mas como o homem perdia muito sangue, decidiu colocá-lo em cima da moto e o levou até o Hospital São Lucas. “Fui pilotando, ele foi no meio e meu sobrinho ficou atrás, segurando. Fomos nós três, em uma moto, para o hospital”.

O ajudante de pedreiro permanece internado. O estado de saúde dele, segundo a família, é estável. O homem ainda não sabe que a mulher foi baleada. “Vamos contar só depois que ele acordar”, disse o cunhado da vítima.