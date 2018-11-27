Dona de bar é encontrada morta em Cariacica

Bar de Solange, que foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (27) em Itaquari, Cariacica Crédito: Elis Carvalho

Itaquari, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (27). De acordo com moradores, Solange, que tinha 60 anos, foi encontrada esfaqueada e era dona de um bar havia mais de 30 anos na região. A mulher foi encontrada por um amigo que ajudava na limpeza do estabelecimento. Uma comerciante foi encontrada morta no bairro, em, na manhã desta terça-feira (27). De acordo com moradores, Solange, que tinha 60 anos, foi encontrada esfaqueada e era dona de um bar havia mais de 30 anos na região. A mulher foi encontrada por um amigo que ajudava na limpeza do estabelecimento.

Gazeta Online foi ao bairro em que o crime aconteceu, na Rua Otávio Barbosa da Silva, onde a comerciante tinha o bar, ao lado da residência onde morava. Moradores do bairro disseram que Solange vivia sozinha, já que a única filha mora em Vitória. Ela ainda contava com a ajuda de funcionários para manter o estabelecimento. A reportagem dofoi ao bairro em que o crime aconteceu, na Rua Otávio Barbosa da Silva, onde a comerciante tinha o bar, ao lado da residência onde morava. Moradores do bairro disseram que Solange vivia sozinha, já que a única filha mora em. Ela ainda contava com a ajuda de funcionários para manter o estabelecimento.

Vizinhos contaram ainda que ela era uma pessoa muito amável, disposta a ajudar e discreta. Solange sempre trabalhou como comerciante, mas, antes do bar, era dona de um salão de beleza. Segundo informações de uma amiga e vizinha da idosa, Ana Maria Lepre Basita, também comerciante, Solange era uma ótima profissional e, mesmo mudando de ramo, sempre foi muito trabalhadora, guerreira e batalhadora.

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"Eu estou em choque. Estou muito assustada com o que aconteceu. Recebi a notícia por meio de um vizinho que veio na minha casa pedindo telefone da filha da Solange e me contou que ela foi encontrada morta e esfaqueada. Estamos muito abalados porque ela era muito querida, sempre estava disposta a ajudar - inclusive abrindo o bar fora do horário comercial quando precisávamos", lamentou.

Os vizinhos também estão bastante abalados, sem acreditar no crime. "Ninguém imaginou que pudessem fazer uma covardia dessas com ela", disse um morador.