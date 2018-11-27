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Esfaqueada em Itaquari

Dona de bar é encontrada morta em Cariacica

A mulher, conhecida como Solange, tinha 60 anos e era dona de um bar no bairro Itaquari

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 18:38
Bar de Solange, que foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (27) em Itaquari, Cariacica Crédito: Elis Carvalho
Uma comerciante foi encontrada morta no bairro Itaquari, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (27). De acordo com moradores, Solange, que tinha 60 anos, foi encontrada esfaqueada e era dona de um bar havia mais de 30 anos na região. A mulher foi encontrada por um amigo que ajudava na limpeza do estabelecimento. 
A reportagem do Gazeta Online foi ao bairro em que o crime aconteceu, na Rua Otávio Barbosa da Silva, onde a comerciante tinha o bar, ao lado da residência onde morava. Moradores do bairro disseram que Solange vivia sozinha, já que a única filha mora em Vitória. Ela ainda contava com a ajuda de funcionários para manter o estabelecimento.
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Vizinhos contaram ainda que ela era uma pessoa muito amável, disposta a ajudar e discreta. Solange sempre trabalhou como comerciante, mas, antes do bar, era dona de um salão de beleza. Segundo informações de uma amiga e vizinha da idosa, Ana Maria Lepre Basita, também comerciante, Solange era uma ótima profissional e, mesmo mudando de ramo, sempre foi muito trabalhadora, guerreira e batalhadora.
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"Eu estou em choque. Estou muito assustada com o que aconteceu. Recebi a notícia por meio de um vizinho que veio na minha casa pedindo telefone da filha da Solange e me contou que ela foi encontrada morta e esfaqueada. Estamos muito abalados porque ela era muito querida, sempre estava disposta a ajudar - inclusive abrindo o bar fora do horário comercial quando precisávamos", lamentou.
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Os vizinhos também estão bastante abalados, sem acreditar no crime. "Ninguém imaginou que pudessem fazer uma covardia dessas com ela", disse um morador.
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