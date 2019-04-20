Dois são detidos com submetralhadora e drogas em Cariacica

Dois homens são detidos com arma e drogas Crédito: Polícia Militar

Dois homens, de 21 e 22 anos, foram detidos com uma submetralhadora e drogas na madrugada deste sábado (20), em Santana, bairro de Cariacica. Policiais faziam patrulhamento na Rua Antônio Rosetti quando abordaram a dupla em atitude suspeita.

Durante revista nas imediações, foram encontradas 913 buchas de maconha, 39 pinos de cocaína, dois tabletes de maconha, além de uma submetralhadora calibre 9mm, um carregador alongado e cinco munições calibre 9mm. Um celular também foi apreendido.