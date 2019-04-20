Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polícia

Dois são detidos com submetralhadora e drogas em Cariacica

Dupla estava com 913 buchas de maconha, 39 pinos de cocaína, dois tabletes de maconha

Publicado em 20 de Abril de 2019 às 12:55

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

20 abr 2019 às 12:55
Dois homens são detidos com arma e drogas Crédito: Polícia Militar
Dois homens, de 21 e 22 anos, foram detidos com uma submetralhadora e drogas na madrugada deste sábado (20), em Santana, bairro de Cariacica. Policiais faziam patrulhamento na Rua Antônio Rosetti quando abordaram a dupla em atitude suspeita.
Durante revista nas imediações, foram encontradas 913 buchas de maconha, 39 pinos de cocaína, dois tabletes de maconha, além de uma submetralhadora calibre 9mm, um carregador alongado e cinco munições calibre 9mm. Um celular também foi apreendido.
>Agência antidrogas dos EUA pode ajudar o Espírito Santo
Os materiais e os detidos foram conduzidos à Delegacia de Cobilândia. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Idalberto Moro será reconduzido ao cargo para o quadriênio 2026-2030
Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES
Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados