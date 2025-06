PM atirou para impedir

Dois motoristas de app são assaltados pelo mesmo criminoso em Vila Velha

Suspeito rendeu os dois profissionais em sequência, no bairro Aribiri; em um dos casos, policial tentou impedir a fuga atirando contra o veículo

No primeiro caso, o assaltante não conseguiu levar o carro do motorista de aplicativo, mas roubou dinheiro, celular e carteira da vítima. O profissional contou à reportagem da TV Gazeta que foi ameaçado de morte pelo criminoso.>

“Ele entrou no carro e, em menos de 20 segundos, já puxou a arma, apontou para a minha cabeça e anunciou o assalto. Disse que precisava do carro, sempre me ameaçando. Após andar por uns cinco minutos em Aribiri, mandou eu parar e descer. Tirei a chave do bolso, tranquei o carro e saí correndo. Ele saiu sem direção. É apavorante. O cara só falava que ia me matar”, disse a vítima,quenão quis ser identificada.>