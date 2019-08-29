Vila Rubim

Dois moradores em situação de rua são baleados em Vitória

As vítimas estão internadas em hospitais de Vitória. Um suspeito foi preso pela Polícia Militar

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 04:37 - Atualizado há 6 anos

Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Elis Carvalho | Gazeta Online

Dois moradores em situação de rua foram baleados na madrugada desta quinta-feira (29) na Vila Rubim, em Vitória. De acordo com informações da Polícia Civil, as duas vítimas estavam na Avenida Duarte Lemos, por volta das 3h, quando foram abordadas pelos atiradores. Um homem foi preso por suspeita de envolvimento no crime.

Um morador foi atingido com três e o outro com dois disparos. Uma das vítimas foi socorrida para o Hospital de Urgência e Emergência e outra foi levada para o Hospital Santa Casa, ambos na Capital.

O suspeito foi preso pela Polícia Militar e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os detalhes do crime e da prisão ainda não foram informados pela Polícia Civil.

OUTRO CASO

Em junho deste ano, três pessoas, entre elas moradores em situação de rua, ficaram feridas após uma dupla, de carro, chegar atirando na Rua Construtor Vitorino Teixeira. De acordo com a Polícia Civil, à época, os atiradores ainda gritaram "exterminadores de nóia" antes de disparar contra as vítimas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta