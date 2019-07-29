Home
Dois jovens são assassinados a tiros em Barra de São Francisco

Crime pode ter relação com a disputa pelo tráfico de drogas, segundo a PM. Moradores ouviram mais de 30 tiros. Caso é investigado pela Polícia Civil

Com informações de Alessandro Bachetti, da TV Gazeta Noroeste

Publicado em 29 de julho de 2019 às 13:51

 - Atualizado há 6 anos

Ocorrência foi registrada na Delegacia de Barra de São Francisco Crédito: Gazeta Norte

Dois jovens foram mortos durante um tiroteio na madrugada desta segunda-feira (29), no bairro Colina, em Barra de São Francisco, região Noroeste do Estado. O crime pode ter relação com a disputa pelo tráfico de drogas no local, segundo a Polícia Militar.

Os assassinatos aconteceram em uma casa próximo à escadaria do bairro, por volta de 1 hora. Uma das vítimas é Felipe da Silva Emídio Ferreira, de 15 anos. O outro jovem morto estava sem documentação e foi identificado apenas como Nicolas. Os policiais encontraram um corpo dentro da residência e outro caído, do lado de fora. No local, uma arma foi apreendida, que pode ser de uma das vítimas.

Moradores do bairro relataram aos militares que ouviram mais de 30 tiros. Para a PM, o duplo homicídio pode estar relacionado com a disputa pelo tráfico de drogas na região.

A Polícia Civil informou, em nota, que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Barra de São Francisco e a autoria e a motivação do crime são desconhecidas até o momento. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde vão passar por exames.

