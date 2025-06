Bandeirantes

Dois homens são presos por tráfico e porte ilegal de arma em Cariacica

Polícia Militar chegou até o local após receber denúncias de vendas de drogas e de ostentação de armas na rua

Uma operação da Força Tática da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) resultou na prisão de dois homens, na última quinta-feira (19), no bairro Bandeirantes, em Cariacica. A ação, motivada por denúncias anônimas de tráfico de drogas e de indivíduos ostentando armas de fogo, culminou na apreensão de uma submetralhadora, munições e grande quantidade de entorpecentes.>

O patrulhamento da PM teve início na Rua Monte Sião, conhecida localmente como Buraco Quente. Durante a aproximação, os policiais visualizaram um indivíduo de 18 anos que tentou fugir, mas foi abordado. Com ele, foram encontrados cinco pinos de cocaína e R$ 28. O suspeito confessou fazer parte do tráfico na região e estaria de plantão, sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas.>

Em buscas realizadas nas imediações do local da primeira abordagem, os militares encontraram uma submetralhadora de fabricação semi-industrial calibre .380, nove munições do mesmo calibre, quatro munições de calibre 12, além de 45 buchas de maconha, 41 pinos de cocaína e 128 pedras de crack.>

A operação prosseguiu com as equipes se dirigindo a uma residência apontada nas denúncias como ponto de armazenamento e distribuição de armas. Ao se aproximarem da casa, os policiais flagraram um homem de 37 anos arremessando uma submetralhadora com 13 munições pela janela.>