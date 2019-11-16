Dois homens são presos com drogas dentro de carro blindado em Vila Velha

Drogas e armas são encontradas em carro blindado e dois homens são presos Crédito: Reprodução TV Gazeta | Wagner Martins

Dois homens que estavam em um carro blindado foram presos em flagrante, na noite de sexta-feira (15), em Vila Velha . Dentro do veículo os policiais encontraram drogas e uma arma. O material estava escondido dentro de um compartimento secreto. Segundo informações da Polícia Civil, a dupla foi autuada por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O carro utilizado por Moises Santana Silva, também apontado pela polícia como chefe do tráfico no bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha, foi revistado pelo cão policial K-9 Jason, que farejou e encontrou no compartimento dentro do veículo 67 pinos de cocaína, munição e uma pistola 380 com dois carregadores.

Segundo a Polícia Militar, o carro dirigido por Moises, no momento do flagrante, é blindado - à prova de balas - e era utilizado pelo chefe do tráfico de drogas. Em nome de outra pessoa e com placa de Vitória, o automóvel era usado como forma de proteção contra inimigos de gangues rivais de bairros vizinhos a Ulisses Guimarães. O carro irá passar por perícia.

Matheus Loyola estava junto com Moises e também foi detido. Contra ele havia um mandado de prisão por roubo em aberto. Ambos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha e, logo após, encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.