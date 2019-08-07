Home
Dois homens são presos com 113 buchas de maconha em Cachoeiro

Segundo os militares, os indivíduos foram abordados por estarem em atitude suspeita

Gazeta Online

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 12:59

 - Atualizado há 6 anos

A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (06), no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, dois homens que estavam com 113 buchas de maconha e R$ 120,00.

Segundo os militares, os indivíduos foram abordados devido a uma atitude suspeita. Os detidos foram encaminhados à delegacia de Cachoeiro, junto com o material apreendido.

PRISÃO EM MIMOSO

Militares prenderam também nesta terça-feira (06) um jovem de 22 anos suspeito de envolvimento no tráfico de drogas, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. O indivíduo tentou fugir, mas foi abordado com 16 pedras de crack e R$ 30,00.

