Dois homens são presos com 113 buchas de maconha em Cachoeiro

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 12:59
- Atualizado há 6 anos
A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (06), no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, dois homens que estavam com 113 buchas de maconha e R$ 120,00.
Segundo os militares, os indivíduos foram abordados devido a uma atitude suspeita. Os detidos foram encaminhados à delegacia de Cachoeiro, junto com o material apreendido.
PRISÃO EM MIMOSO
Militares prenderam também nesta terça-feira (06) um jovem de 22 anos suspeito de envolvimento no tráfico de drogas, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. O indivíduo tentou fugir, mas foi abordado com 16 pedras de crack e R$ 30,00.
