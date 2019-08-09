Dois homens são detidos com drogas e colete balístico em Cachoeiro

Polícia Militar, em bairros diferentes, nesta quinta-feira (08), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Um estava com drogas e outro com um colete balístico sem numeração. Dois homens foram detidos pela, em bairros diferentes, nesta quinta-feira (08), em, no Sul do Estado. Um estava come outro com um colete balístico sem numeração.

A primeira detenção aconteceu no bairro Paraíso quando os militares, que estavam em patrulhamento, abordaram um motociclista em atitude suspeita. Com ele foram encontrados uma bucha grande de maconha, um papelote de cocaína e R$ 535,00. De acordo com as informações da Polícia Militar, o homem já foi reconhecido em diversos roubos na cidade.

Já o homem encontrado com colete balístico foi detido em uma abordagem no bairro União, onde dois homens, também em uma moto, foram abordados. Com o piloto os militares encontraram o colete com duas placas sem numeração da marca CBC, com uma capa preta.

Ainda segundo a polícia, o homem disse que comprou o colete de um agente penitenciário após ter sido ameaçado de morte no bairro Gilson Carone. Ele não divulgou o nome do agente penitenciário.