Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Durante patrulhamento

Dois homens são detidos com drogas e colete balístico em Cachoeiro

As detenções foram feitas no bairro Paraíso e União, todas a partir de abordagens da Polícia Militar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 07:50

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 07:50

Dois homens foram detidos pela Polícia Militar, em bairros diferentes, nesta quinta-feira (08), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Um estava com drogas e outro com um colete balístico sem numeração.
A primeira detenção aconteceu no bairro Paraíso quando os militares, que estavam em patrulhamento, abordaram um motociclista em atitude suspeita. Com ele foram encontrados uma bucha grande de maconha, um papelote de cocaína e R$ 535,00. De acordo com as informações da Polícia Militar, o homem já foi reconhecido em diversos roubos na cidade.
Já o homem encontrado com colete balístico foi detido em uma abordagem no bairro União, onde dois homens, também em uma moto, foram abordados. Com o piloto os militares encontraram o colete com duas placas sem numeração da marca CBC, com uma capa preta.
Ainda segundo a polícia, o homem disse que comprou o colete de um agente penitenciário após ter sido ameaçado de morte no bairro Gilson Carone. Ele não divulgou o nome do agente penitenciário.
Como o garupa da moto não tinha nada de ilícito, ele foi liberado no local. Todos os dois detidos, a droga e o material apreendido foram entregues na delegacia de Cachoeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exagerado
Maior evento do varejo do país já tem data e local no ES
Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados