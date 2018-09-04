Dois homens são baleados na Ilha do Frade, em Vitória

Corpo da vítima ficou caído na Rua Homero Souza, na Ilha do Frade. PM isolou o local para a realização da perícia Crédito: Ricardo Medeiros

Um homem foi morto com dois tiros no tórax e outro ficou ferido após saírem da Praia da Barreira, na Ilha do Frade, em Vitória, no final da tarde desta segunda-feira (3).

O crime aconteceu às 16h30. Câmeras da segurança do local registraram o momento em que uma das vítimas corre por uma escadaria, já ensanguentada, e cai na rua Homero Souza, gritando por socorro.

Um morador ouviu os gritos e chegou a acionar a segurança do bairro, mas o rapaz baleado não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o segundo homem baleado foi socorrido por ocupantes de um Siena branco, ainda não localizado pela polícia.

Ainda de acordo com as testemunhas, o atirador estava em uma motocicleta e fugiu logo após o crime. Cápsulas da pistola 9mm ficaram espalhadas no local. Momentos antes do crime, os rapazes foram vistos brincando com um cachorro e nadando na Praia da Barreira. Porém, nenhum deles foi identificado. Eles não seriam moradores da região.

Segundo a Polícia Militar, até o final da noite desta segunda, o segundo rapaz baleado não tinha dado entrada em nenhum hospital da Grande Vitória.

Uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para fazer perícia. O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML).

INSEGURANÇA

Um morador da região, que preferiu não se identificar, afirmou que o aumento do número de usuários de drogas na região tem trazido insegurança aos moradores e frequentadores da praia. Todos os dias temos um volume muito grande de pessoas entrando na Ilha. Muitos são usuários de drogas, disse.

Representantes da Associação de Moradores da Ilha do Frade, que também preferiram não serem identificados, disseram que o volume de usuários de drogas que frequentam o local aumentou.

Uma moradora recolheu mais de 50 pinos usados de cocaína em uma ida à praia. É preocupante. A praia não estava vazia quando o crime aconteceu. Outras pessoas que estavam no local poderiam ter sido vítimas de balas perdidas, afirmou.

Apesar do crime e da presença de usuários de drogas na região, os moradores afirmaram que o policiamento no bairro  que também conta com segurança participar e câmeras de videomonitoramento  é frequente. A polícia está sempre aqui. Minutos antes do crime, a viatura da Polícia Militar tinha acabado de fazer uma ronda, contou um morador.