Dois homens são baleados na Ilha do Frade, em Vitória

Um homem foi morto com dois tiros no tórax e outro ficou ferido após saírem da Praia da Barreira, na Ilha do Frade, em Vitória, no final da tarde desta segunda-feira (3).
O crime aconteceu às 16h30. Câmeras da segurança do local registraram o momento em que uma das vítimas corre por uma escadaria, já ensanguentada, e cai na rua Homero Souza, gritando por socorro.
Um morador ouviu os gritos e chegou a acionar a segurança do bairro, mas o rapaz baleado não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o segundo homem baleado foi socorrido por ocupantes de um Siena branco, ainda não localizado pela polícia.
Ainda de acordo com as testemunhas, o atirador estava em uma motocicleta e fugiu logo após o crime. Cápsulas da pistola 9mm ficaram espalhadas no local. Momentos antes do crime, os rapazes foram vistos brincando com um cachorro e nadando na Praia da Barreira. Porém, nenhum deles foi identificado. Eles não seriam moradores da região.
Segundo a Polícia Militar, até o final da noite desta segunda, o segundo rapaz baleado não tinha dado entrada em nenhum hospital da Grande Vitória.
Uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para fazer perícia. O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML).
INSEGURANÇA
Um morador da região, que preferiu não se identificar, afirmou que o aumento do número de usuários de drogas na região tem trazido insegurança aos moradores e frequentadores da praia. Todos os dias temos um volume muito grande de pessoas entrando na Ilha. Muitos são usuários de drogas, disse.
Representantes da Associação de Moradores da Ilha do Frade, que também preferiram não serem identificados, disseram que o volume de usuários de drogas que frequentam o local aumentou.
Uma moradora recolheu mais de 50 pinos usados de cocaína em uma ida à praia. É preocupante. A praia não estava vazia quando o crime aconteceu. Outras pessoas que estavam no local poderiam ter sido vítimas de balas perdidas, afirmou.
Apesar do crime e da presença de usuários de drogas na região, os moradores afirmaram que o policiamento no bairro que também conta com segurança participar e câmeras de videomonitoramento é frequente. A polícia está sempre aqui. Minutos antes do crime, a viatura da Polícia Militar tinha acabado de fazer uma ronda, contou um morador.