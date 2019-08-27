Home
>
Polícia
>
Dois homens são assassinados a tiros em Guarapari

Dois homens são assassinados a tiros em Guarapari

Os nomes das vítimas ainda não foram revelados pela polícia

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 10:11

 - Atualizado há 6 anos

O crime será investigado pela DHPP de Guarapari Crédito: Fernando Madeira

Dois homens foram assassinados a tiros em frente a um bar localizado em Setiba, em Guarapari, na noite desta segunda-feira (26).

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas estavam sentadas em cadeiras na calçada do estabelecimento quando foram abordadas pelos criminosos por volta das 20h50.

Os dois homens, Marco Antonio de Souza Borges, o Carioca, de 47 anos, e Luis Carlos Ferreira Gomes, 43 anos, estavam no bar quando bandidos passaram de carro e atiram na direção deles.

Os suspeitos fugiram e as vítimas morreram no local. Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. O crime será investigado pela DHPP de Guarapari.

00:00 /
Dois homens são assassinados a tiros em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais