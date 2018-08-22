Dois estabelecimentos são arrombados durante a madrugada em Vila Velha

Lanchonete arrombada na Glória, em Vila Velha Crédito: Dani Carla/TV Gazeta

Dois estabelecimentos localizados em Vila Velha foram os alvos da vez de criminosos na madrugada desta quarta-feira (22). No Ibes, uma distribuidora de doces localizada na Lindenberg foi invadida por volta das 4h. Desta vez os criminosos não usaram carro, mas sim um pé de cabra para forçar a porta de aço.

Com a invasão, o alarme da loja disparou e a Polícia Militar foi acionada. Os criminosos só tiveram tempo de roubar cerca de R$ 20 de moedas dos caixas e fugiram. Eles foram localizados e presos por policiais militares. A dupla foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vila Velha.

GLÓRIA

Perto dali, na Glória, uma lanchonete também teve a porta arrombada. Os criminosos utilizaram uma peça de metal que sustenta lixeiras e forçaram a porta de aço. Uma TV de 40 polegadas e dinheiro foram levados pelo bandidos.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

COMANDANTE DA PM CRITICA PENAS LEVES

O comandante-geral da PM, coronel Alexandre Ramalho Crédito: Elis Carvalho

Polícia Militar e a Polícia Civil do Espírito Santo convocaram a imprensa nesta terça-feira (21) para uma coletiva para, novamente, discutir os constantes arrombamentos na Grande Vitória. e adoconvocaram a imprensa nesta terça-feira (21) para uma coletiva para, novamente, discutir os constantes arrombamentos na

O comandante-geral da PM, coronel Alexandre Ramalho, falou que tem se reunido com os comerciantes que foram vítimas das ações, e que estão trabalhando muito fazendo levantamentos e operações para tentar inibir esse tipo de crime, que é, na maioria das vezes, praticado por jovens.

De acordo com Ramalho, do dia 16 ao dia 20 deste mês, a polícia realizou 225 operações direcionadas aos crimes, e que "não se pode desacreditar no trabalho da polícia". Por enquanto, o coronel revelou que o objetivo é alinhar as operações e continuar conversando com os comerciantes - se for notado um número maior de arrombamentos, o planejamento pode ser remodelado.

Ele informou, ainda, que têm viaturas rondando de madrugada e que acredita que uma das grandes influências pros criminosos é a penalidade imposta pra esse tipo de crime. Apesar de ser um arrombamento que dá grandes prejuízos, a penalidade de furto não passa de quatro anos de prisão. Para quem recebe os objetos roubados, a pena é ainda menor.