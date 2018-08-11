Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polícia

Dois criminosos são presos com armas caseiras e munição em Vila Velha

Os criminosos foram presos na tarde desta sexta-feira (10), no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2018 às 00:00

Publicado em 11 de Agosto de 2018 às 00:00

Material apreendido em Riviera da Barra, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vila Velha
Armas e drogas foram apreendidas e duas pessoas presas durante uma operação da Guarda Municipal e da Polícia Civil, na tarde desta sexta-feira (10), no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha.
A ação era para cumprir um mandando de prisão contra um criminoso acusado de homicídio. Porém, ao chegarem à casa onde estaria o suspeito procurado, os policiais e agentes da guarda viram um suspeito correndo com uma arma em mãos. O indivíduo foi detido e com ele apreendida uma arma caseira de calibre 12. Na casa, foram apreendidos um colete balístico e uma porção de maconha.
> Empresário é assassinado a tiros em Guaçuí
No outro endereço onde havia suspeita de localizar o homicida, a equipe também conseguiu deter outro indivíduo, identificado como sendo Ronival Pereira Alves, 25 anos. Com ele estava uma pistola calibre 7.65. Durante a revista na residência dele foram localizadas munições.
Os dois detidos e os materiais e armas apreendidos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados