Dois criminosos são presos com armas caseiras e munição em Vila Velha

Material apreendido em Riviera da Barra, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vila Velha

Armas e drogas foram apreendidas e duas pessoas presas durante uma operação da Guarda Municipal e da Polícia Civil, na tarde desta sexta-feira (10), no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha.

A ação era para cumprir um mandando de prisão contra um criminoso acusado de homicídio. Porém, ao chegarem à casa onde estaria o suspeito procurado, os policiais e agentes da guarda viram um suspeito correndo com uma arma em mãos. O indivíduo foi detido e com ele apreendida uma arma caseira de calibre 12. Na casa, foram apreendidos um colete balístico e uma porção de maconha.

No outro endereço onde havia suspeita de localizar o homicida, a equipe também conseguiu deter outro indivíduo, identificado como sendo Ronival Pereira Alves, 25 anos. Com ele estava uma pistola calibre 7.65. Durante a revista na residência dele foram localizadas munições.

Os dois detidos e os materiais e armas apreendidos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha.