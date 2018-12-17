No carro incendiado havia dois corpos carbonizados Crédito: Internauta

Um carro foi encontrado incendiado na Rodovia ES 334, que liga os municípios de Águia Branca Pancas , região Noroeste do Estado, na madrugada deste domingo (16). Dentro do veículo, com placa de Mantena (MG), haviam dois corpos carbonizados que podem ser de um casal que está desaparecido, de acordo com a polícia.

Segundo a Polícia Militar, uma pessoa passava pela rodovia quando viu o automóvel queimado. Ela entrou em contato pelo Ciodes 190. Quando a guarnição chegou no local, os militares viram que havia dois corpos carbonizados no banco traseiro.

As vítimas foram levadas para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e foram encaminhadas para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para a realização de exames de DNA. O resultado da identificação das vítimas deverá sair em até duas semanas.

A Polícia Civil de Águia Branca informou que até o momento, nenhum suspeito foi detido e uma das linhas de investigação do caso é que trata-se de um crime de homicídio. A perícia no local foi realizada e o laudo, que irá auxiliar na conclusão do inquérito, deverá sair em até 10 dias.

Your browser does not support the audio element. Dois corpos são encontrados em carro incendiado em Águia Branca

O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Águia Branca.

A assessoria da Polícia Civil informou que a identificação e liberação de corpos só são passadas com autorização das famílias das vítimas e outras informações não seriam informadas no momento, para não atrapalharem as investigações.

Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br , onde é possível a anexar fotos e vídeos de ações criminosas. O sigilo e o anonimato são garantidos.