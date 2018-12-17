Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime brutal

Dois corpos são encontrados em carro incendiado em Águia Branca

Vítimas estavam carbonizadas e foram encontradas no banco traseiro do veículo. Os corpos foram levados para o DML de Vitória para a realização de exames de identificação

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 14:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 14:15
No carro incendiado havia dois corpos carbonizados Crédito: Internauta
Um carro foi encontrado incendiado na Rodovia ES 334, que liga os municípios de Águia Branca e Pancas, região Noroeste do Estado, na madrugada deste domingo (16). Dentro do veículo, com placa de Mantena (MG), haviam dois corpos carbonizados que podem ser de um casal que está desaparecido, de acordo com a polícia.
> Incêndio em terreno assusta moradores em Vila Velha
Segundo a Polícia Militar, uma pessoa passava pela rodovia quando viu o automóvel queimado. Ela entrou em contato pelo Ciodes 190. Quando a guarnição chegou no local, os militares viram que havia dois corpos carbonizados no banco traseiro.
As vítimas foram levadas para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e foram encaminhadas para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para a realização de exames de DNA. O resultado da identificação das vítimas deverá sair em até duas semanas.
A Polícia Civil de Águia Branca informou que até o momento, nenhum suspeito foi detido e uma das linhas de investigação do caso é que trata-se de um crime de homicídio. A perícia no local foi realizada e o laudo, que irá auxiliar na conclusão do inquérito, deverá sair em até 10 dias.
Dois corpos são encontrados em carro incendiado em Águia Branca
O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Águia Branca. 
A assessoria da Polícia Civil informou que a identificação e liberação de corpos só são passadas com autorização das famílias das vítimas e outras informações não seriam informadas no momento, para não atrapalharem as investigações.
Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br , onde é possível a anexar fotos e vídeos de ações criminosas. O sigilo e o anonimato são garantidos.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados