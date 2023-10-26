'Doação' de carro acaba em agressões e confusão generalizada em Guarapari

A 'doação' de um carro causou aglomeração, quebra-quebra e a destruição do próprio veículo na Praia das Castanheiras, em Guarapari , na manhã desta quinta-feira (26). Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver pessoas aos socos e empurrando umas as outras, com o intuito de levar um Citröen C4 de graça para casa.

Pelas imagens, a multidão ainda aparece, aos gritos, destruindo as janelas do veículo e pulando em cima dele. Partes do automóvel também foram arrancadas e jogadas no meio da rua.

A Polícia Militar foi acionada para dispersar a população. Segundo a corporação, houve relatos de que uma pessoa teria tentado até atear fogo no carro com um isqueiro. Foi necessário o uso de spray de pimenta para conter a confusão.

Pedaços do carro ficaram espalhados na região após quebra-quebra Crédito: Daniel Marçal

'Sheik Brasileiro'

A briga generalizada em um dos calçadões mais famosos de Guarapari aconteceu após uma promessa feita por Flávio Ramos Gomes, empresário e influencer digital que fala sobre apostas virtuais na internet. Pelo Instagram, ele explicou que tudo não passou de uma brincadeira. Quem quisesse ganhar o automóvel, avaliado em R$ 44 mil, precisaria ficar com as mãos sobre o carro e ajoelhado. O vencedor, segundo ele, não poderia comer, beber água ou sair do local – ou seja, o último a resistir levaria o veículo.

Flávio ficou conhecido após publicar um vídeo dele jogando notas de R$ 100 e R$ 50 da cobertura do prédio onde mora, também no município, no último final de semana.

Apesar do estado em que ficou o veículo, uma pessoa permaneceu no local e ganhou. O influencer afirmou que irá consertar o carro antes de entregá-lo ao vencedor.

Foi até delegacia

No fim da tarde desta quinta, após o fim do tumulto, a Polícia Civil informou que Flávio Ramos compareceu espontaneamente na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras de Guarapari para prestar depoimento. "O homem é investigado por causar tumulto, na tarde desta quinta-feira (26), na Praia das Castanheiras, em Guarapari. Ele também poderá ser investigado por possíveis outros crimes, caso seja identificado durante as investigações", disse a corporação, em nota.

Outras duas pessoas foram levadas à delegacia pelos danos causados, mas, segundo a PC, por ser um crime de menor potencial ofensivo, será confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelos militares.

Carro foi quebrado e destruído durante confusão em Guarapari. Crédito: Reprodução

Quem é Flávio?

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, Flávio explicou que é natural de Minas Gerais, mas morava há alguns anos na Bahia. Para ficar mais próximo ao Estado onde nasceu, veio parar no Espírito Santo. O empresário também disse que entrou na vida das apostas virtuais durante a pandemia da Covid-19, quando a pizzaria que tinha passou a não dar mais retorno financeiro.

Flávio Ramos Gomes exibe uma vida de luxo nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

“Não valia a pena. Comecei a investir com o que eu conhecia. A minha família tinha contato com jogos de apostas, como o bingo, por exemplo, quando eu era criança. Adquiri um conhecimento, comecei a aplicar e também a ter retorno”, contou Flávio.

Your browser does not support the audio element. Doação de carro acaba em agressões e confusão generalizada em Guarapari

Ao ser questionado sobre se não teme ser investigado por oferecer tanto dinheiro, ele negou: “Não vão encontrar nada”, disse.

Para a TV Gazeta, o influencer deu mais detalhes do que ocorreu durante a confusão na Praia das Castanheiras (veja acima). Ele também frisou que planeja realizar novas "brincadeiras" para oferecer prêmios aos seguidores. “Pretendo fazer algo mais organizado”, ressaltou.

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