Polícia investiga caso de agressão a aluno autista em escola de Aracruz

Caso ocorreu em uma escola municipal de Aracruz, na região Norte capixaba Crédito: Prefeitura de Aracruz

Polícia Civil investiga um caso de agressão a uma criança autista de sete anos, estudante da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Marechal Costa e Silva, localizada no bairro Vila Rica, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo. A situação foi investigada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) da cidade e relatada à Justiça na última terça-feira (17).

Segundo o boletim de ocorrência registrado no dia 3 de junho, as agressões teriam partido de um auxiliar de professor de educação básica, que acompanhava o menino nas tarefas diárias da escola. Os nomes dos envolvidos não serão divulgados para preservar a vítima.

Como a família descobriu

Ainda de acordo com o boletim, a mãe do menino passou a desconfiar que o filho era agredido no dia 1º de junho, quando foi informada pela diretora da escola que o profissional que acompanhava a criança seria substituído por motivos pedagógicos.

"Diante do que me foi exposto, passei a 'sondar' com outros profissionais da escola por qual motivo essa troca estaria acontecendo e fui informada por três funcionários da escola que [nome do auxiliar] teria agredido verbalmente, psicologicamente e fisicamente meu filho, e que a equipe da escola já estava ciente da situação há mais de dois meses e ainda não tinham tomado as devidas providências", relatou a mãe do aluno no boletim de ocorrência.

Ao questionar quais tipos de agressão o filho vinha sofrendo, os profissionais da escola informaram que o auxiliar de educação básica apertava a criança pelo pescoço para conduzi-lo ao banheiro e a outros locais da unidade de ensino. Segundo a mãe, o menino de sete anos teria chegado em casa, em várias ocasiões, com marcas na região do pescoço.

""[Nome do auxiliar] oferecia o biscoito que [nome da criança] levava diariamente para escola, e quando ele abria a boca para comer, ele não dava. Ele também não permitia que meu filho tomasse picolé na escola no horário do recreio. Caso [nome da criança] visse e pedisse (através de gestos) algum alimento, ele não permitia que meu filho comesse" X - Mãe de aluno de 7 anos

A mulher cita ainda, no boletim de ocorrência, que presenciou o suspeito pegando fortemente o filho pelo braço e dando vários tapas na perna da criança.

Após as situações registradas, conforme ela também afirmou, o filho passou a apresentar danos emocionais e físicos, como crises de choro. "[...] Ele passou a urinar na roupa, ficar disperso e, logo em seguida, chorar. Tem tido constante insônia, acordando 1h e não conseguindo dormir mais. Ele também tem tido picos de ansiedade, tem se mordido e apresenta grande desespero ao chegar perto do auxiliar", descreveu.

O que dizem os envolvidos

À reportagem, a Secretaria Municipal de Educação de Aracruz informou, em nota, que assim que soube do ocorrido adotou todas as medidas junto à escola e instaurou processo administrativo que foi encaminhado à Comissão de Sindicância para apurar os fatos e definir as medidas que deverão ser tomadas.

A Polícia Civil, por sua vez, informou que o educador foi indiciado por maus-tratos contra menor de 14 anos. Procurado por A Gazeta, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) também ressaltou que apura o caso e enviou uma nota na manhã desta quinta-feira (26).