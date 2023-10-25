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Após perseguição

Motorista é detido com arma em carro com placa adulterada em Cariacica

Após abordagem, agentes encontraram arma de fogo falsa dentro do veículo; condutor não soube explicar o motivo da adulteração do placa
Jessica Coutinho

Jessica Coutinho

Publicado em 

25 out 2023 às 11:51

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 11:51

Carro apreendido em Cariacica com placa adulterada
Carro foi apreendido em Cariacica com placa adulterada. Crédito: Divulgação/ Guarda Municipal de Cariacica
A Guarda Municipal de Cariacica apreendeu, na manhã desta quarta-feira (25), um Hyundai HB20 com placa adulterada. O carro foi apreendido após uma perseguição que durou dez minutos no bairro Porto de Santana. Durante a abordagem, os agentes também encontraram uma arma de fogo falsa no interior do veículo. O condutor do automóvel foi detido.
O motorista, um jovem de 24 anos que não teve o nome divulgado, foi detido, já que fugiu ao receber ordem de parada quando trafegava pela Avenida José Sette, no bairro Itacibá. Os agentes chegaram ao veículo após informações do Cerco Inteligente, que apontou indícios de adulteração nas placas do carro.
Os agentes da Guarda constataram que as placas eram de outro veículo da mesma marca, um Hyundai HR. O condutor não souber explicar o motivo da troca das placas, já que afirmou ser proprietário do veículo adulterado.
Guarda Municipal encontrou arma de fogo falsa dentro de veículo com placa adulterada
Guarda Municipal encontrou arma de fogo falsa, dois celulares e um aparelho bloqueador de sinal dentro de veículo apreendido. Crédito: Divulgação/ Guarda Municipal de Cariacica
O motorista foi conduzido à 4ª Delegacia Regional de Cariacica por adulteração de veículo. Também foram apreendidos uma arma de fogo falsa, dois celulares e um aparelho bloqueador de sinal. O veículo foi recolhido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) no município.
Assim que foi demandada, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue pela Guarda Municipal na Delegacia Regional de Cariacica, onde estava em andamento. "Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pela Central de Teleflagrante", destacou, em nota. 
JESSICA COUTINHO é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pela editora WANESSA SCARDUA.

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