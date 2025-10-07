Operação em Vitória

Distribuidor de pinos de cocaína para traficantes é preso em Maruípe

Halif Marcelino dos Santos Schimitberger, de 19 anos, foi detido em casa com mais de 500 pinos de cocaína, armas e materiais usados para acondicionar a droga

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 10:57

Um jovem apontado como distribuidor de pinos de cocaína para o tráfico de drogas foi preso em Maruípe, Vitória, durante uma operação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (7). Halif Marcelino dos Santos Schimitberger, de 19 anos, estava em casa e admitiu que escondia drogas e uma arma.

A ação foi coordenada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Subsecretaria de Estado de Inteligência (SEI). Segundo as investigações, Halif seria um comprador assíduo de grande volume de microtubos do tipo Eppendorf, mais conhecidos como "pinos de cocaína", comumente usados para armazenar a droga. A suspeita é que ele distribuía o material para uma facção criminosa.

"Eram dois endereços associados a esse indivíduo, então montamos uma equipe e conseguimos encontrá-lo em posse de 525 pinos cheios de cocaína e cerca de uma centena de pinos vazios. Provavelmente, ele é ligado ao Primeiro Comando de Vitória (PCV) pela área de atuação. A informação era de que ele recebia esses pinos, fazia o acondicionamento da droga e distribuía para a facção; é a 'endolação', uma das funções que ele exercia no tráfico de drogas", detalhou o delegado Ricardo Almeida, do DEHPP.

Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, quando os policiais chegaram à casa, Halif admitiu esconder uma mochila embaixo do armário da cozinha (veja acima) com pinos de cocaína, balanças de precisão e bases de radiocomunicador. Além disso, ele confessou que tinha uma pistola de calibre 9 mm, munições e mais microtubos no gaveteiro do quarto do casal.

Passagens quando era menor de idade

Segundo a Polícia Civil, Halif foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de uso restrito. Quando era menor de idade, ele já havia acumulado pelo menos 13 passagens criminais por tráfico, tentativa de homicídio contra policial, furto, dano, ameaça e lesão corporal.

