Diretor da Sejus é detido após resistir a abordagem por boca de urna



Um dos diretores da Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) foi detido no fim da tarde do último domingo (30), data da eleição, após resistir à uma abordagem durante apuração de denúncia de boca de urna próximo a um local de votação, na Serra. No carro dele, a Polícia Militar encontrou material de campanha do governador Renato Casagrande (PSB), reeleito em segundo turno.

De acordo com o registro do boletim de ocorrência, feito pela Polícia Militar , Sóstenes Araújo, que é diretor da Escola Penitenciária (Epen), resistiu à abordagem. Ele teria usado tom agressivo, ameaçado os policiais e teria dito que eles estavam cometendo “abuso de autoridade” e que a ação era “uma palhaçada”.

O relato aponta que testemunhas no local afirmaram que ele estaria fazendo boca de urna, ato proibido pela Justiça Eleitoral no dia da votação. Esse tipo de propaganda é feita geralmente por cabos eleitorais para pedir votos para determinado candidato.

A boca de urna é proibida para impedir que o eleitor sofra qualquer coação ou pressão no momento em que vai votar.

O registro foi feito pela Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

O documento de registro da ocorrência, feito na 14ª Companhia Independente da PM, em Feu Rosa, na Serra, relata que os militares receberam a informação de que estaria acontecendo boca de urna a um local próximo à escola Marinete de Souza Lira, no bairro Feu Rosa.

Ao perceber a abordagem, diz o boletim, Sóstenes teria ido até um carro e deixado objetos dentro dele. Após discussão, e de ter informado que era advogado, o diretor foi levado pelo pai para a sede do 14ª Cia. Independente.

Foram feitas buscas no veículo dele, onde foi encontrada uma pistola registrada carregada e 29 cartões de divulgação de campanha do governador Renato Casagrande (PSB).

Só após ser informado do material encontrado, Sóstenes teria se identificado como policial penal e diretor da Epen.

Como não era possível prendê-lo, já que a ação foi registrada como desacato, o acusado se comprometeu a comparecer a uma audiência na 2ª Vara da Família da Serra no próximo dia 18 de novembro. Em seguida, foi liberado.