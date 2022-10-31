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"Lapso de memória"

Motorista de app finge sequestro para extorquir dinheiro da família no ES

Familiares procuraram a Polícia Civil após os suspeitos exigirem R$ 10 mil para libertar a vítima com vida. No entanto, o motorista confessou que inventou a história e alegou um "confusão mental"
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

31 out 2022 às 15:25

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 15:25

16ª Delegacia Regional de Linhares
A Polícia Cicil de Linhares investiga a denúncia de falso sequestro envolvendo um motorista de aplicativo Crédito: Eduardo Dias
Um motorista de aplicativo de 47 anos fingiu o próprio sequestro para extorquir dinheiro da família em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O suposto crime ocorreu na última terça-feira (25).
A família procurou a Polícia Civil, após os suspeitos exigirem R$ 10 mil para libertar a vítima com vida. No entanto, durante as investigações a polícia descobriu que se tratava de um sequestro forjado. O motorista confessou que inventou a história e alegou um lapso de memória. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (31) pela corporação.
"Os supostos sequestradores exigiram que a família, de forma alguma, procurasse a polícia para comunicar o crime", afirma o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Luciano. No entanto, a família foi até a delegacia e denunciou o sequestro. Os suspeitos teriam abandonado o veículo da vítima com a chave no município de Aracruz.
"Durante as investigações, a equipe de Linhares detectou que a vítima estava mentindo e tentando extorquir dinheiro da família. Desfeita a mentira, a suposta vítima se apresentou na última sexta-feira (28), na Polícia Civil de Linhares, e confessou que realmente inventou toda a história. Disse que sofreu um lapso mental e que não se lembrava de muita coisa", contou o delegado.
"O homem pode responder por tentativa de extorsão, com pena de 4 a 10 anos de prisão, ou por estelionato, com pena de 1 a 5 anos de prisão”, informou Lucindo.
O titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Linhares, delegado Romel Pio Jr, está analisando o caso para realizar o indiciamento. A PC informou que o suspeito responde em liberdade e o inquérito será concluído e encaminhado à Justiça.

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