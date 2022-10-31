Motorista de app finge sequestro para extorquir dinheiro da família no ES

A Polícia Cicil de Linhares investiga a denúncia de falso sequestro envolvendo um motorista de aplicativo Crédito: Eduardo Dias

Um motorista de aplicativo de 47 anos fingiu o próprio sequestro para extorquir dinheiro da família em Linhares , no Norte do Espírito Santo . O suposto crime ocorreu na última terça-feira (25).

A família procurou a Polícia Civil , após os suspeitos exigirem R$ 10 mil para libertar a vítima com vida. No entanto, durante as investigações a polícia descobriu que se tratava de um sequestro forjado. O motorista confessou que inventou a história e alegou um lapso de memória. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (31) pela corporação.

"Os supostos sequestradores exigiram que a família, de forma alguma, procurasse a polícia para comunicar o crime", afirma o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Luciano. No entanto, a família foi até a delegacia e denunciou o sequestro. Os suspeitos teriam abandonado o veículo da vítima com a chave no município de Aracruz.

"Durante as investigações, a equipe de Linhares detectou que a vítima estava mentindo e tentando extorquir dinheiro da família. Desfeita a mentira, a suposta vítima se apresentou na última sexta-feira (28), na Polícia Civil de Linhares, e confessou que realmente inventou toda a história. Disse que sofreu um lapso mental e que não se lembrava de muita coisa", contou o delegado.

"O homem pode responder por tentativa de extorsão, com pena de 4 a 10 anos de prisão, ou por estelionato, com pena de 1 a 5 anos de prisão”, informou Lucindo.