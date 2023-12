Diarista tem casa incendiada em bairro de Cariacica

Eliane Valério Nascimento teve a residência incendiada no bairro Nova Rosa da Penha. Ela afirma que o ex-companheiro é o principal suspeito; homem nega acusações

A diarista Eliane Valério Nascimento teve a casa incendiada e destruída na noite do último sábado (16), no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica . Segunda a mulher, o principal suspeito é o ex-companheiro dela.

Em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta , Eliane contou que estava na casa do filho quando o ex entrou na residência dela e colocou fogo.

“Estava na casa do meu filho, a gente já tinha separado e desde sábado ele estava botando fogo nas coisas, em compras, em tudo dentro de casa. Falei com meu menino, que chamou a polícia. A polícia veio e queria tirar ele daqui, eu com dó, ele começou a chorar, e deixei dormir na varanda. No outro dia, ao invés de vir conversar comigo, começou a queimar mais coisas”, disse a mulher.