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No sábado (16)

Diarista tem casa incendiada em bairro de Cariacica

Eliane Valério Nascimento teve a residência incendiada no bairro Nova Rosa da Penha. Ela afirma que o ex-companheiro é o principal suspeito; homem nega acusações

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 15:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2023 às 15:19
A diarista Eliane Valério Nascimento teve a casa incendiada e destruída na noite do último sábado (16), no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Segunda a mulher, o principal suspeito é o ex-companheiro dela.
Em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, Eliane contou que estava na casa do filho quando o ex entrou na residência dela e colocou fogo.
“Estava na casa do meu filho, a gente já tinha separado e desde sábado ele estava botando fogo nas coisas, em compras, em tudo dentro de casa. Falei com meu menino, que chamou a polícia. A polícia veio e queria tirar ele daqui, eu com dó, ele começou a chorar, e deixei dormir na varanda. No outro dia, ao invés de vir conversar comigo, começou a queimar mais coisas”, disse a mulher.
Diarista tem casa incendiada em Cariacica
Eliene observa os pertences queimados pelo fogo, que destruiu a casa dela Crédito: Oliveira Alves
A diarista contou que conheceu o suspeito através das redes sociais e que ele veio de São Paulo para morar com ela em Cariacica. Ficaram juntos por dez meses e a relação era conturbada.
"Cortou minha cama, perdoei. Estava com minha netinha de dois anos, ele pulou e cortou o fio da casa, apagou tudo. Fiquei perdoando para ele não fazer coisa pior comigo"
Eliane Valério Nascimento - Diarista
Diarista tem casa incendiada em Cariacica
Móveis, roupas e documentos pessoais da diarista foram queimados pelo fogo Crédito: Oliveira Alves
Eliane pediu para o companheiro ir embora há uma semana e a partir daí começou a receber ameaças. Agora, a perícia da Polícia Civil e a Defesa Civil municipal irão avaliar a estrutura da casa.
Por telefone com a reportagem da TV Gazeta, o homem negou que tenha colocado fogo, mas admitiu que já invadiu a casa dela.
Agora, sem roupas, sem documentos e com a casa queimada, Eliane está com medo de morrer. A Polícia Civil disse que o caso já está sendo investigado.

Diarista tem casa incendiada em Cariacica

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