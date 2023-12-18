Diarista tem casa incendiada em bairro de Cariacica

A diarista Eliane Valério Nascimento teve a casa incendiada e destruída na noite do último sábado (16), no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica . Segunda a mulher, o principal suspeito é o ex-companheiro dela.

Em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, Eliane contou que estava na casa do filho quando o ex entrou na residência dela e colocou fogo.

“Estava na casa do meu filho, a gente já tinha separado e desde sábado ele estava botando fogo nas coisas, em compras, em tudo dentro de casa. Falei com meu menino, que chamou a polícia. A polícia veio e queria tirar ele daqui, eu com dó, ele começou a chorar, e deixei dormir na varanda. No outro dia, ao invés de vir conversar comigo, começou a queimar mais coisas”, disse a mulher.

Eliene observa os pertences queimados pelo fogo, que destruiu a casa dela Crédito: Oliveira Alves

A diarista contou que conheceu o suspeito através das redes sociais e que ele veio de São Paulo para morar com ela em Cariacica. Ficaram juntos por dez meses e a relação era conturbada.

"Cortou minha cama, perdoei. Estava com minha netinha de dois anos, ele pulou e cortou o fio da casa, apagou tudo. Fiquei perdoando para ele não fazer coisa pior comigo" Eliane Valério Nascimento - Diarista

Móveis, roupas e documentos pessoais da diarista foram queimados pelo fogo Crédito: Oliveira Alves

Eliane pediu para o companheiro ir embora há uma semana e a partir daí começou a receber ameaças. Agora, a perícia da Polícia Civil e a Defesa Civil municipal irão avaliar a estrutura da casa.

Por telefone com a reportagem da TV Gazeta, o homem negou que tenha colocado fogo, mas admitiu que já invadiu a casa dela.

Agora, sem roupas, sem documentos e com a casa queimada, Eliane está com medo de morrer. A Polícia Civil disse que o caso já está sendo investigado.