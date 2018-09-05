Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na volta do trabalho

Diarista morre vítima de bala perdida na Serra

Indivíduos que estavam em um carro no bairro São Marcos dispararam a esmo. Dois tiros acertaram Neilda dos Santos, de 47 anos, que comprava cigarro em um bar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 13:53

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 13:53

A diarista Neilda Nascimento dos Santos foi atingida por dois tiros durante tiroteio na Rua das Margaridas, no bairro São Marcos III, na Serra Crédito: Divulgação
Uma diarista morreu e três homens ficaram feridos após quatro indivíduos iniciarem um tiroteio na Rua das Margaridas, no bairro São Marcos III, na Serra, por volta das 21h desta terça-feira (4). De acordo com a Polícia Civil, não há informações sobre os atiradores, que fugiram do local de carro em alta velocidade.
A diarista Neilda Nascimento dos Santos, de 47 anos, estava voltando para casa quando, por volta das 21h parou em um bar na Rua das Margaridas, que estava movimentada, para comprar cigarro.
> Executado a tiros foi morto em emboscada feita por traficantes em Vitória
Ao mesmo tempo, um auxiliar de serviços gerais, de 45 anos, a esposa e a filha, de 4 anos, estavam no quintal de uma casa ao lado consertando uma bicicleta, enquanto um grupo de pessoas estava esperando o ônibus em um ponto em frente ao local.
Neste momento, um carro prata, modelo não identificado, parou na rua e, de acordo com moradores e com a Polícia Civil, três dos quatro ocupantes desceram do veículo e começaram a atirar a esmo.
> Tráfico no Bairro da Penha é comandado de dentro do presídio, diz PM
A diarista foi atingida por dois tiros e acabou morrendo. O auxiliar de serviços gerais que consertava a bicicleta foi atingido no braço de raspão, um auxiliar de mecânica, que passava pela rua no momento, foi atingido na mão. Um ajudante de pedreiro, de 39 anos, ficou ferido na perna, também de raspão.
Segundo a Polícia Civil, não se sabe quem era o alvo dos disparos, apenas que os homens começaram a atirar sem direção e, depois do tiroteio, eles voltaram para o carro e fugiram em alta velocidade. Ainda não há informações sobre quem seriam os atiradores.
Diarista morre vítima de bala perdida na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obra da artista Angela Gomes
Artista capixaba transforma paisagens do ES em pinturas afetivas
Imagem de destaque
Horóscopo da Páscoa: confira as energias de renovação para cada signo
Imagem de destaque
Ex e atual de mulher são presos após tiros e invasão em Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados