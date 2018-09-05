Diarista morre vítima de bala perdida na Serra

A diarista Neilda Nascimento dos Santos foi atingida por dois tiros durante tiroteio na Rua das Margaridas, no bairro São Marcos III, na Serra Crédito: Divulgação

Polícia Civil, não há informações sobre os atiradores, que fugiram do local de carro em alta velocidade. Uma diarista morreu e três homens ficaram feridos após quatro indivíduos iniciarem um tiroteio na Rua das Margaridas, no bairro São Marcos III, na Serra, por volta das 21h desta terça-feira (4). De acordo com a, não há informações sobre os atiradores, que fugiram do local de carro em alta velocidade.

A diarista Neilda Nascimento dos Santos, de 47 anos, estava voltando para casa quando, por volta das 21h parou em um bar na Rua das Margaridas, que estava movimentada, para comprar cigarro.

Ao mesmo tempo, um auxiliar de serviços gerais, de 45 anos, a esposa e a filha, de 4 anos, estavam no quintal de uma casa ao lado consertando uma bicicleta, enquanto um grupo de pessoas estava esperando o ônibus em um ponto em frente ao local.

Neste momento, um carro prata, modelo não identificado, parou na rua e, de acordo com moradores e com a Polícia Civil, três dos quatro ocupantes desceram do veículo e começaram a atirar a esmo.

A diarista foi atingida por dois tiros e acabou morrendo. O auxiliar de serviços gerais que consertava a bicicleta foi atingido no braço de raspão, um auxiliar de mecânica, que passava pela rua no momento, foi atingido na mão. Um ajudante de pedreiro, de 39 anos, ficou ferido na perna, também de raspão.

Segundo a Polícia Civil, não se sabe quem era o alvo dos disparos, apenas que os homens começaram a atirar sem direção e, depois do tiroteio, eles voltaram para o carro e fugiram em alta velocidade. Ainda não há informações sobre quem seriam os atiradores.

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