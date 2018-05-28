Diarista é suspeita de matar o marido com facada em Vitória

O crime aconteceu neste domingo (27), no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha Crédito: Elis Carvalho

Um homem, identificado como Fabiano, foi morto com uma facada no peito, na manhã deste domingo (27), no bairro Ilha das Caieiras, em Vitória. A suspeita do crime é a atual companheira dele, conhecida na região como Baiana.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, vizinhos relataram que o casal passou a noite ingerindo bebidas alcoólicas dentro de casa e que, por volta de 6 horas deste domingo, escutaram gritos da briga dos dois. Durante a briga, a mulher foi esfaqueada em um dos braços. Depois de ferida, ela teria conseguido pegar a faca e atingir o companheiro no peito.

Antes de fugir, a mulher teria encontrado a dona do imóvel que aluga e disse para ela chamar o Samu porque Fabiano estava ferido. A dona do imóvel contou à polícia que ligou para o Samu e foi orientada a tentar estancar o sangue da vítima, o que ela fez. Porém, quando o socorro chegou, a equipe constatou que ele já estava morto.