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Crime

Diarista é suspeita de matar o marido com facada em Vila Velha

A mulher foi esfaqueada em um dos braços pelo marido durante uma briga. Depois de ferida, ela teria conseguido pegar a faca e atingir o companheiro no peito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2018 às 12:27

Publicado em 27 de Maio de 2018 às 12:27

O crime aconteceu neste domingo (27), no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha Crédito: Elis Carvalho
Um homem, identificado como Fabiano, foi morto com uma facada no peito, na manhã deste domingo (27), no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha. A suspeita do crime é a atual companheira dele, conhecida na região como Baiana. 
De acordo com informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, vizinhos relataram que o casal passou a noite ingerindo bebidas alcoólicas dentro de casa e que, por volta de 6 horas deste domingo, escutaram gritos da briga dos dois. Durante a briga, a mulher foi esfaqueada em um dos braços. Depois de ferida, ela teria conseguido pegar a faca e atingir o companheiro no peito.
Antes de fugir, a mulher teria encontrado a dona do imóvel que aluga e disse para ela chamar o Samu porque Fabiano estava ferido. A dona do imóvel contou à polícia que ligou para o Samu e foi orientada a tentar estancar o sangue da vítima, o que ela fez. Porém, quando o socorro chegou, a equipe constatou que ele já estava morto.
A dona do imóvel, que preferiu não se identificar, contou que Baiana alugou a residência há cerca de um ano e que sempre foi uma pessoa tranquila e trabalhadora. Contou ainda que Fabiano morava com a moça há três meses e que vizinhos já ouviram outras brigas do casal.

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