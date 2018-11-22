Dez pessoas foram presas nesta quinta-feira (22) em Castelo, no Sul do Estado, durante uma operação policial. Elas são suspeitas de integrar quadrilhas especializadas em tráfico de drogas e em furtos que aconteciam na região.
A operação conjunta entre as polícias Civil e Militar aconteceu após um mês de investigação. Ao todo, dez mandados de prisão foram cumpridos nos bairros Vila Isabel, Esplanada, Aracuí, Exposição e Independência. Sessenta e oito policiais participaram da ação.
De acordo com o delegado titular da Delegacia de Castelo, Dr. Marcelo Meurer, a operação é fruto de um trabalho em equipe entre as instituições: "A integração entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e Poder Judiciário foi muito importante para a realização deste trabalho. Espera-se que, com essas prisões, o índice de criminalidade caia ainda, já que se trata, na maioria dos casos, de criminosos contumazes", disse o delegado.
A maioria dos detidos estava com mandado de prisão pelo crime de furto. Todos foram ouvidos e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
Dez pessoas presas durante operação em Castelo