Dez pessoas presas durante operação em Castelo

A operação conjunta entre as polícias Civil e Militar aconteceu após um mês de investigação. Ao todo, dez mandados de prisão foram cumpridos nos bairros Vila Isabel, Esplanada, Aracuí, Exposição e Independência. Sessenta e oito policiais participaram da ação.

De acordo com o delegado titular da Delegacia de Castelo, Dr. Marcelo Meurer, a operação é fruto de um trabalho em equipe entre as instituições: "A integração entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e Poder Judiciário foi muito importante para a realização deste trabalho. Espera-se que, com essas prisões, o índice de criminalidade caia ainda, já que se trata, na maioria dos casos, de criminosos contumazes", disse o delegado.