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Polícia

Dez pessoas presas durante operação em Castelo

As pessoas presas são suspeitas de integrar quadrilhas de tráfico e furto no município

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 14:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 14:08
Dez pessoas presas durante operação em Castelo Crédito: Divulgação Polícia Civil
Dez pessoas foram presas nesta quinta-feira (22) em Castelo, no Sul do Estado, durante uma operação policial. Elas são suspeitas de integrar quadrilhas especializadas em tráfico de drogas e em furtos que aconteciam na região.
A operação conjunta entre as polícias Civil e Militar aconteceu após um mês de investigação. Ao todo, dez mandados de prisão foram cumpridos nos bairros Vila Isabel, Esplanada, Aracuí, Exposição e Independência. Sessenta e oito policiais participaram da ação.
De acordo com o delegado titular da Delegacia de Castelo, Dr. Marcelo Meurer, a operação é fruto de um trabalho em equipe entre as instituições: "A integração entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e Poder Judiciário foi muito importante para a realização deste trabalho. Espera-se que, com essas prisões, o índice de criminalidade caia ainda, já que se trata, na maioria dos casos, de criminosos contumazes", disse o delegado.
A maioria dos detidos estava com mandado de prisão pelo crime de furto. Todos foram ouvidos e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
Dez pessoas presas durante operação em Castelo

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