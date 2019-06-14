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Manifestação

Dez detidos em protesto na Serra são liberados pela polícia

Ao todo foram três ocorrências envolvendo manifestantes nesta sexta-feira (14), totalizando dez pessoas levadas para a delegacia

Publicado em 14 de Junho de 2019 às 18:32

Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

14 jun 2019 às 18:32
3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Elis Carvalho
Os dez sindicalistas que foram detidos por esvaziar pneus de ônibus durante manifestações na Serra nesta sexta-feira (14), foram liberados da delegacia nesta tarde. Um dos apreendidos assinou um termo circunstanciado pelo artigo 201 — que diz "participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho provocando interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo". 
De acordo com o delegado Marcelo Cavalcanti, da 3ª Delegacia Regional da Serra, ao todo foram três ocorrências envolvendo manifestantes, totalizando dez pessoas levadas para a delegacia. Ele contou, ainda, que não foi possível ter certeza da participação dos dez no esvaziamento de pneu dos coletivos.
> Manifestantes encerram protesto na Reta da Penha; veja cobertura completa
A polícia conseguiu comprovar a participação de apenas um manifestante, que foi apontado até mesmo por outros sindicalistas como a pessoas que estava esvaziando os pneus. Como a pena para este crime é de apenas seis meses a dois anos de detenção, não cabe prisão neste momento. 
O sindicalista vai responder em liberdade e foi liberado da delegacia. Os outros nove não respondem a nenhum tipo de crime.

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