Dez detidos em protesto na Serra são liberados pela polícia

Os dez sindicalistas que foram detidos por esvaziar pneus de ônibus durante manifestações na Serra nesta sexta-feira (14), foram liberados da delegacia nesta tarde. Um dos apreendidos assinou um termo circunstanciado pelo artigo 201 — que diz "participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho provocando interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo".
De acordo com o delegado Marcelo Cavalcanti, da 3ª Delegacia Regional da Serra, ao todo foram três ocorrências envolvendo manifestantes, totalizando dez pessoas levadas para a delegacia. Ele contou, ainda, que não foi possível ter certeza da participação dos dez no esvaziamento de pneu dos coletivos.
A polícia conseguiu comprovar a participação de apenas um manifestante, que foi apontado até mesmo por outros sindicalistas como a pessoas que estava esvaziando os pneus. Como a pena para este crime é de apenas seis meses a dois anos de detenção, não cabe prisão neste momento.
O sindicalista vai responder em liberdade e foi liberado da delegacia. Os outros nove não respondem a nenhum tipo de crime.