Dez detidos em protesto na Serra são liberados pela polícia

3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Elis Carvalho

detidos por esvaziar pneus de ônibus durante manifestações na Serra nesta sexta-feira (14), foram liberados da delegacia nesta tarde. Um dos apreendidos assinou um termo circunstanciado pelo artigo 201 — que diz "participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho provocando interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo". Os dez sindicalistas que foramnanesta sexta-feira (14), foram liberados da delegacia nesta tarde. Um dos apreendidos assinou um termo circunstanciado pelo artigo 201 — que diz "participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho provocando interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo".

De acordo com o delegado Marcelo Cavalcanti, da 3ª Delegacia Regional da Serra, ao todo foram três ocorrências envolvendo manifestantes, totalizando dez pessoas levadas para a delegacia. Ele contou, ainda, que não foi possível ter certeza da participação dos dez no esvaziamento de pneu dos coletivos.

A polícia conseguiu comprovar a participação de apenas um manifestante, que foi apontado até mesmo por outros sindicalistas como a pessoas que estava esvaziando os pneus. Como a pena para este crime é de apenas seis meses a dois anos de detenção, não cabe prisão neste momento.