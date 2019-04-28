Devendo aluguel, empresário é preso após invadir condomínio na Enseada

Jovem é preso após invadir condomínio na Enseada do Suá, em Vitória. Portão quebrado Crédito: Divulgação

Depois de fazer a mudança do prédio onde morava, um inquilino de 24 anos acabou preso por ter usado o próprio carro para quebrar o portão do condomínio onde residia na Rua Professor Belmiro Siqueira, na Enseada do Suá, em Vitória , por volta das 21h30 deste sábado (27). De acordo com o proprietário do apartamento, o jovem não pagava o aluguel há seis meses.

O dono do apartamento, um bancário de 38 anos, contou que alugou o imóvel em outubro do ano passado. Durante a negociação, o acusado se apresentou como empresário do ramo de licitações e obras públicas. Com o contrato assinado, ele pagou o aluguel adiantado no valor de R$ 2 mil. O condomínio custa cerca de R$ 500.

"Ele alugou em outubro do ano passado, apresentou fiador e não tinha restrição de SPC e Serasa. Logo no primeiro mês começou a dar problema no condomínio. Nesse período, falou comigo que estava incomodado com a situação e pediu uns dias para deixar o prédio. Eu confirmei as ocorrências com o condomínio e então consenti que ele saísse sem o pagamento de multa", informou o proprietário, que pediu para não ter o nome divulgado.

O bancário disse que no mês de novembro, ao confirmar o acordo para saída do apartamento, o então empresário disse que não sairia mais da casa alugada. "Ele disse que só ia sair com ação de despejo. Ainda naquele mês ele pagou parcialmente o aluguel. Em dezembro, foi notificado extrajudicialmente em relação às taxas do condomínio atrasadas", disse.

Segundo informou o bancário, o prazo para pagamento das pendências expirou em janeiro. Naquele mês, ele acionou a Justiça para que fosse determinada uma ação de despejo. "Recentemente, o oficial de Justiça foi ao apartamento algumas vezes para cumprir a notificação, mas não conseguiu falar com o inquilino. Ele juntou essa informação ao processo para dar prosseguimento à ordem de despejo".

ESTRAGOS E MOBILIÁRIO FURTADO





"Nesse período o inquilino destruiu o apartamento: molhou o piso de madeira e estragou tudo, levou nosso rack, uma cama de solteiro, duas cadeiras e um chuveiro. Ontem (sábado) pela manhã ele tirou um caminhão de coisas e foi embora. A contar com os honorários do advogado, as dívidas com o condomínio e danos ao apartamento, estimo um prejuízo em torno de R$ 60 mil", calculou o bancário.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, o empresário foi impedido de entrar pelo porteiro do prédio por não possuir um dispositivo que libera o acesso ao interior do condomínio, que deveria estar instalado em seu veículo, uma Saveiro de cor branca. Insatisfeito com a resposta, o jovem quebrou o portão e subiu até o estacionamento no terceiro andar, onde havia um Fiat Uno Mille, de cor prata, que pertence a ele.

Acionados pelos moradores, os militares localizaram o suspeito no prédio e o levaram para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. "Ele já está solto, mas agora espero que pague pelo pelo o que fez. O delegado determinou que seja feita a perícia no apartamento. Quero calcular os prejuízos, planejar uma reforma e pensar se vou alugar outra vez. É a primeira vez que alugo e acontece tudo isso", disse o bancário.