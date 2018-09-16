Detido alega dor de barriga, pede para ir ao banheiro e foge de delegacia

Na tarde deste sábado (15), Weverton Barcelos Andrade, detido pelo crime de furto, fugiu da 3ª Delegacia Regional da Serra. Segundo a polícia, a fuga ocorreu por volta das 15h. Havia seis detidos sob a responsabilidade de apenas um policial.

Para escapar, Weverton disse que estava com dores na barriga e pediu para ir ao banheiro por diversas vezes. Em uma das idas, conseguiu fugir do local, mas não se sabe por onde.

No plantão havia apenas dois policiais para dar conta dos detidos, do atendimento ao público e do registro das ocorrências no cartório. Quem tiver informações sobre o fugitivo pode ligar para o disque-denúncia (181).