Detentos cortam cerca e fogem de penitenciária de Cachoeiro

Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

Dois presidiários fugiram nesta sexta-feira (30) da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A fuga aconteceu durante o momento de banho de sol. Os detentos teriam cortado dois pontos nas cercas de proteção e ainda pularam o muro alto da unidade.

O presídio fica no bairro Monte Líbano. A ação aconteceu no início da tarde e os agentes penitenciários não viram o momento da fuga. Os fugitivos ficaram escondidos e esperaram o funcionário que fazia guarda deixar o local para agirem.

Eles cortaram a tela da área de banho de sol e uma segunda tela, que é do tipo cerca espiral cortante. Por fim, pularam o muro do presídio. Uma contagem nominal foi realizada no local, que possui 950 detentos, para identificar os fugitivos.