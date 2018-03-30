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Fuga

Detentos cortam cerca e fogem de penitenciária de Cachoeiro

Eles ainda pularam um muro alto que cerca a unidade

Publicado em 30 de Março de 2018 às 20:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2018 às 20:57
Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
Dois presidiários fugiram nesta sexta-feira (30) da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A fuga aconteceu durante o momento de banho de sol. Os detentos teriam cortado dois pontos nas cercas de proteção e ainda pularam o muro alto da unidade.
O presídio fica no bairro Monte Líbano. A ação aconteceu no início da tarde e os agentes penitenciários não viram o momento da fuga. Os fugitivos ficaram escondidos e esperaram o funcionário que fazia guarda deixar o local para agirem.
Eles cortaram a tela da área de banho de sol e uma segunda tela, que é do tipo cerca espiral cortante. Por fim, pularam o muro do presídio. Uma contagem nominal foi realizada no local, que possui 950 detentos, para identificar os fugitivos.
Em nota, a Polícia Militar diz que faz buscas, mas ninguém foi localizado até o momento. Quem tiver informações sobre os foragidos deve entrar em contato com o Disque-Denúncia 181.

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