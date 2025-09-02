Segurança

Detento que não voltou após 'saidinha' de presídio em Viana é recapturado

Pedro Francisco Dutra, condenado por roubo, foi recapturado em Cariacica após tentar usar identidade falsa e ser flagrado com drogas para consumo

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11:12

Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes) de onde o suspeito fugiu Crédito: Divulgação Sejus

Um homem de 54 anos, foragido do Sistema Prisional do Espírito Santo após deixar a Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes), em Viana, em benefício de saída temporária — a chamada “saidinha” — e não retornar, foi recapturado na tarde de segunda-feira (1º), em Cariacica. A prisão de Pedro Francisco Dutra ocorreu após uma abordagem da Guarda Municipal no bairro Alto Lage. A corporação informou que ele tentou se passar por outra pessoa, apresentando uma identidade falsa; no entanto, os agentes confirmaram seu nome verdadeiro e constataram que havia um mandado de recaptura contra ele.

A Guarda de Cariacica registrou boletim de ocorrência informando que, durante patrulhamento na Rua Rui Barbosa, os agentes viram dois homens próximos a uma escadaria que dá acesso à Rua Pedro Álvares Cabral, no bairro Itaquari. Um deles estava em uma moto e arrancou com o veículo ao perceber a presença da viatura. O outro, que estava a pé, tentou jogar algo no chão, mas foi abordado pela corporação.

Durante a revista, os agentes localizaram pedras de crack que haviam sido jogadas no chão pelo suspeito. Ele apresentou um documento de identidade com outro nome, mas os guardas desconfiaram. Ao ser questionado, revelou seu número de CPF, confirmando tratar-se de Pedro Francisco Dutra, detento evadido do Complexo de Viana. Contra ele havia um mandado de recaptura pendente.

Condenado a nove anos de prisão

Em consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, a reportagem de A Gazeta confirmou o mandado de recaptura contra Pedro Francisco Dutra, expedido pela 2ª Vara Criminal de Viana. O documento aponta que ele cumpria pena de nove anos em regime fechado pelo crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal.



A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Pedro deu entrada na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes), unidade de regime semiaberto, em 22 de junho de 2020. Ele teve concedido pela Justiça o benefício de saída temporária e deveria ter retornado à unidade em 1º de julho deste ano. Como não voltou, passou a ser considerado foragido.



Após ser recapturado pela Guarda, Pedro Francisco Dutra foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil informou que ele assinou um termo circunstanciado (TC) por atribuir-se falsa identidade e posse de drogas para consumo e que foram cumpridos mandados de prisão por roubo e de recaptura. O homem foi, então, encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

