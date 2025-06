Julimar Dias da Mata

Detento que fugiu da cadeia é recapturado em Barra de São Francisco

Julimar é tratado pela PM como um indivíduo de alta periculosidade. Ele responde na Justiça por supostas participações em homicídios ocorridos no município e na região

Cerca de 20 dias após fugir da cadeia, Julimar Dias da Mata, de 36 anos, foi recapturado pela Polícia Militar no bairro Estrela, em Barra de São Francisco , no Noroeste do Espírito Santo , na noite de quinta-feira (19), e voltou para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte. >

O detento havia fugido do sistema prisional no dia 31 de maio. Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), ele estava trabalhando na cozinha interna da unidade prisional e conseguiu sair no momento em que dispensava o lixo no contentor localizado no pátio da unidade.>