Caiu de escada

Detento morre eletrocutado em presídio de Vila Velha

Segundo a polícia, Lydio Alves Pereira Neto, de 28 anos, foi vítima de uma descarga elétrica e caiu da escada onde estava, de cerca de quatro metros

Publicado em 19 de julho de 2019 às 00:37 - Atualizado há 6 anos

Penitenciária Estadual de Vila Velha II (PEVV II) Crédito: Reprodução | Google

Um detento morreu enquanto mexia em uma lâmpada na Penitenciária Estadual de Vila Velha 2 na manhã desta quinta-feira (18). Segundo a polícia, Lydio Alves Pereira Neto, de 28 anos, foi vítima de uma descarga elétrica e caiu da escada onde estava, de cerca de quatro metros.

A morte aconteceu por volta das 10h30. De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Lydio trocava uma lâmpada próxima a área de revista quando levou um choque. Ao cair da escada, ele bateu a cabeça.

Detento morre eletrocutado em presídio de Vila Velha

Procurada, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou queo interno trabalhava na unidade prisional. "A equipe imediatamente isolou o local, acionou o Ciodes e a Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias do fato", disse a nota.

A Sejus informou, ainda, que Lydio estava preso desde agosto de 2014 após ser condenado por latrocínio, além de posse e porte de arma de uso permitido.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta