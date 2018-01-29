Detento foge de presídio em Colatina

Penitenciária de Segurança Média de Colatina Crédito: Sindaspes | Divulgação | Arquivo

Um preso fugiu da Penitenciária de Segurança Média de Colatina , na região Noroeste do Espírito Santo, neste sábado (27). Segundo informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o interno Fabricio Reinoso é procurado pela Polícia Militar.

Sobre a fuga, a Sejus diz que vai apurar o caso com rigor e comunicar ao juiz da Vara de Execução Penal e ao Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal (Getep), do Ministério Público Estadual. Denúncias podem ser feitas pelo 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.

MAIS FUGAS

Uma semana antes, no dia 20 de janeiro, outros dois detentos também fugiram de presídio em Colatina. Na ocasião, os internos conseguiram sair do Centro de Detenção Provisória (CDP), na tarde deste sábado (20), segundo reportagem da jornalista Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste.

De acordo com a Polícia Militar, Fábio Rocha Anésio e Wanderson Gomes estavam fora da cela porque faziam a limpeza no pátio do CDP. Quando um dos agentes penitenciários abriu o portão para um advogado entrar, os dois saíram correndo.