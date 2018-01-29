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Fuga

Detento foge de presídio em Colatina

A polícia informou que os criminosos fugiram quando o portão foi aberto para um advogado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2018 às 21:15

Publicado em 28 de Janeiro de 2018 às 21:15

Penitenciária de Segurança Média de Colatina Crédito: Sindaspes | Divulgação | Arquivo
Um preso fugiu da Penitenciária de Segurança Média de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, neste sábado (27). Segundo informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o interno Fabricio Reinoso é procurado pela Polícia Militar. 
Sobre a fuga, a Sejus diz que vai apurar o caso com rigor e comunicar ao juiz da Vara de Execução Penal e ao Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal (Getep), do Ministério Público Estadual. Denúncias podem ser feitas pelo 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.
MAIS FUGAS
Uma semana antes, no dia 20 de janeiro, outros dois detentos também fugiram de presídio em Colatina. Na ocasião, os internos conseguiram sair do Centro de Detenção Provisória (CDP), na tarde deste sábado (20), segundo reportagem da jornalista Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste.
De acordo com a Polícia Militar, Fábio Rocha Anésio e Wanderson Gomes estavam fora da cela porque faziam a limpeza no pátio do CDP. Quando um dos agentes penitenciários abriu o portão para um advogado entrar, os dois saíram correndo.
A fuga ocorreu por volta de 15h30. Um carro preto já esperava pelos detentos do lado de fora. A PM fez buscas nas redondezas do presídio na tentativa de localizar os fugitivos.

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