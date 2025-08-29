Centro de Detenção Provisória de Colatina (CDP) Crédito: Heriklis Douglas

Um detento de 30 anos foi encontrado morto na noite de quinta-feira (28) dentro de uma cela do Centro de Detenção Provisória de Colatina (CDPCOL), no Noroeste do Espírito Santo. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o corpo de Danilo da Costa Nascimento apresentava sinais de agressões físicas. A Polícia Civil foi acionada e vai investigar as circunstâncias da morte.

A Sejus registrou um boletim de ocorrência informando que, por volta das 21h, um grupo de detentos solicitou a presença do chefe do setor na unidade prisional para verificar a cela onde Danilo estava caído, aparentemente sem vida. Segundo a secretaria, o homem estava preso desde março deste ano por lesão corporal no contexto de violência doméstica. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, de Colatina, onde será submetido à necropsia e, posteriormente, será liberado aos familiares.