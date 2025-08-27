Detento do semiaberto é morto a tiros ao chegar para trabalhar em Cariacica

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 10:40
Um detento do regime semiaberto, identificado como Jonas Antunes Freire, de 25 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (27), às margens da Rodovia do Contorno (BR 101), no bairro Porto Engenho, em Cariacica. A vítima chegava para trabalhar em uma empresa de tratamento de resíduos.
A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que o atirador estava escondido embaixo de uma carreta estacionada e surpreendeu a vítima quando ela se aproximou. A empresa informou que Jonas era trabalhador terceirizado e atuava no setor de reciclagem há três meses. No momento do crime ele chegava para trabalhar com um grupo que também faz parte do programa de ressocialização.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Jonas foi preso em 2018 por tráfico de drogas e cumpria pena no regime semiaberto da Penitenciária Agrícola, localizada em Viana.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e detalhes da apuração não serão divulgados por enquanto.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica para necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.
* Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta.
