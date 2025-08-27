Rodovia do Contorno

Detento do semiaberto é morto a tiros ao chegar para trabalhar em Cariacica

Jonas Antunes Freire, de 25 anos, foi surpreendido por um atirador que estava escondido debaixo de uma carreta

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 10:40

Detento é morto a tiros em Cariacica Crédito: Ronaldo Rodrigues

Um detento do regime semiaberto, identificado como Jonas Antunes Freire, de 25 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (27), às margens da Rodovia do Contorno (BR 101), no bairro Porto Engenho, em Cariacica. A vítima chegava para trabalhar em uma empresa de tratamento de resíduos.

A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que o atirador estava escondido embaixo de uma carreta estacionada e surpreendeu a vítima quando ela se aproximou. A empresa informou que Jonas era trabalhador terceirizado e atuava no setor de reciclagem há três meses. No momento do crime ele chegava para trabalhar com um grupo que também faz parte do programa de ressocialização.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Jonas foi preso em 2018 por tráfico de drogas e cumpria pena no regime semiaberto da Penitenciária Agrícola, localizada em Viana.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e detalhes da apuração não serão divulgados por enquanto.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica para necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.

* Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta.

