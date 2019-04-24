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Detenta que escapou de escolta em hospital no ES continua foragida

Aline Barreto Alcântara escapou na madrugada de 18 de março após fugir pela báscula do banheiro do Hucam; ela tinha ido até ao local para internar o filho bebê

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 19:36

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

24 abr 2019 às 19:36
Aline Barreto Alcântara fugiu do Hospital das Clínicas na madrugada desta segunda-feira (18) Crédito: Montagem
Já tem mais de um mês que uma detenta, identificada como Aline Barreto Alcântara, fugiu após internar o filho recém-nascido no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), o Hospital das Clínicas, em Vitória. Ela escapou na madrugada de 18 de março. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a interna, que acompanhava o filho de dois meses na ocasião, que apresentava problemas de saúde, continua foragida.
A secretaria detalhou ao Gazeta Online que a fuga aconteceu após a interna pedir aos agentes para ir ao banheiro. Ela chegou a ir até o local, mas conseguiu escapar pela báscula.
> Perigosos, bandidos que fugiram de cadeia no ES não foram localizados
A Sejus disse, ainda, que, de acordo com a lei, é proibido que internas lactantes sejam algemadas durante a permanência no hospital. Ela havia sido presa em abril do ano passado por furto qualificado, e cumpria pena no Centro Prisional Feminino de Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo.
Quem tiver informações que ajude a polícia a encontrar a criminosa pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelo número 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.

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