Um desmanche de veículos foi localizado no bairro Gilberto Machado, um dos mais nobres de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Um dos veículos foi roubado na tarde da última sexta-feira (17) em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. Um homem foi preso e outros três carros adulterados foram apreendidos.

A apreensão ocorreu por volta das 21h30 deste domingo após a Polícia Militar receber a notícia de que, por meio de rastreamento, um veículo Chevrolet Onix que havia sido roubado na última sexta-feira, estaria na Rua Justino Hemerly. Ao chegar no local, o carro foi localizado dentro de uma garagem, mas já estava com a placa adulterada.

Your browser does not support the audio element. Desmanche de veículos é encontrado em bairro nobre de Cachoeiro

Os militares entraram no local e um homem de 34 anos se apresentou e disse que era mecânico e que o local era uma oficina. Mas, durante verificação, a polícia encontrou diversos veículos com numeração de chassi raspada, alguns já desmanchados como uma Saveiro branca e dois Volkswagem Fox preto, todos sem identificações e com numerações raspadas, além de diversas placas de veículos e motores desmanchados.

O proprietário do Onix esteve no local e, além de conseguir acionar o alarme e abrir o veículo com as chaves reservas, ainda disse que o homem que se apresentou como mecânico é parecido com o autor do roubo. No local ainda foram apreendidas mais chaves de veículos, documentos, ferramentas utilizadas para desmanche, chassis e inúmeras peças de carro.

O suspeito foi levado para a 7ª delegacia regional onde foi autuado em flagrante por receptação. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.