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Polícia

Desmanche de veículos é encontrado em bairro nobre de Cachoeiro

Um dos veículos apreendidos foi roubado no último sábado em Rio Novo do Sul

Publicado em 

20 mai 2019 às 14:40

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 14:40

Um desmanche de veículos foi localizado no bairro Gilberto Machado, um dos mais nobres de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Um dos veículos foi roubado na tarde da última sexta-feira (17) em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. Um homem foi preso e outros três carros adulterados foram apreendidos.
A apreensão ocorreu por volta das 21h30 deste domingo após a Polícia Militar receber a notícia de que, por meio de rastreamento, um veículo Chevrolet Onix que havia sido roubado na última sexta-feira, estaria na Rua Justino Hemerly. Ao chegar no local, o carro foi localizado dentro de uma garagem, mas já estava com a placa adulterada.
Desmanche de veículos é encontrado em bairro nobre de Cachoeiro
Os militares entraram no local e um homem de 34 anos se apresentou e disse que era mecânico e que o local era uma oficina. Mas, durante verificação, a polícia encontrou diversos veículos com numeração de chassi raspada, alguns já desmanchados como uma Saveiro branca e dois Volkswagem Fox preto, todos sem identificações e com numerações raspadas, além de diversas placas de veículos e motores desmanchados.
O proprietário do Onix esteve no local e, além de conseguir acionar o alarme e abrir o veículo com as chaves reservas, ainda disse que o homem que se apresentou como mecânico é parecido com o autor do roubo. No local ainda foram apreendidas mais chaves de veículos, documentos, ferramentas utilizadas para desmanche, chassis e inúmeras peças de carro.
O suspeito foi levado para a 7ª delegacia regional onde foi autuado em flagrante por receptação. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
 

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