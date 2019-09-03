Vitória

Desconfiada de traição, mulher quebra carro de vizinho por engano no ES

A acusada quebrou vidros do veículos e furou pneus. Ela foi detida e levada para a delegacia

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 16:30

Desconfiada de que estava sendo traída, uma mulher destruiu um carro, em Vitória, achando que era do companheiro. Na verdade, o veículo era de um vizinho, que acabou no prejuízo. A acusada acabou detida por policiais militares e o caso foi parar na 1ª Delegacia Regional, em Vitória.

A confusão aconteceu na madrugada desta terça-feira (03) no bairro Nova Palestina. Por volta das 4h30, uma moradora do bairro acionou a Polícia Militar alegando que acordou com barulhos vindos da rua.

Ao olhar pela janela, flagrou uma mulher depredando um veículo com uma faca e um pedaço de madeira. Ela teria quebrado quatro vidros e furados três pneus. O modelo do carro não foi informado pela polícia.

Quando os militares chegaram ao local, avistaram a mulher com pedras na mão, tentando arrombar o portão de uma residência. Visivelmente transtornada, a mulher relatou aos PMs que o marido dela estava no imóvel com a amante.

Enquanto a polícia ainda atendia a ocorrência, um homem compareceu ao local e informou ser o atual proprietário do veículo danificado. A mulher foi detida e encaminhada à 1ª Delegacia Regional.

A Polícia Civil informou que todos os conduzidos nesta ocorrência foram ouvidos e liberados. O dono do veículo preferiu não representar criminalmente contra a autora do dano.

