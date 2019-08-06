Home
Desaparecimento de trabalhador em Linhares ainda é mistério

Há dois meses, Mauro Marques da Costa saiu para trabalhar, bateu cartão na empresa e sumiu sem deixar pistas. Sem notícias do marido, a esposa está muito abalada

Gazeta Online

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 14:22

 - Atualizado há 6 anos

Mauro Marques da Costa, de 37 anos, está desaparecido desde o dia 6 de junho Crédito: Divulgação

Já são dois meses de muita angústia para a família. No dia 6 de junho deste ano, o auxiliar de caldeira Mauro Marques da Costa, de 37 anos, saiu para trabalhar em uma indústria de Linhares, região Norte do Estado, e nunca mais foi visto. O trabalhador chegou a bater o cartão naquele dia e foi visto por colegas na empresa, mas depois desapareceu sem deixar pistas.

Para a esposa de Mauro, a dona de casa Lídia Pacheco Marques da Costa, de 45 anos, são dois meses de muita preocupação. “Meu coração está partido. Meu marido saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Ele era evangélico, muito caseiro, não tinha o costume de sair. Não sei mais o que faço”, afirmou, chorando bastante.

Emocionada, Lídia pede por notícias sobre Mauro. “Eu me sinto abandonada pela polícia e pela empresa. Ele chegava em casa todo dia no mesmo horário, ia direto dormir, não me deixava para nada. Já faz tanto tempo e não tenho nenhuma resposta. Dois investigadores já estiveram aqui em casa, conversaram comigo, mas não voltaram mais. Quero meu marido de volta”, completou Lídia, aos prantos.

POLÍCIA CIVIL

Segundo Lídia, ela é casada com Mauro há cinco anos Crédito: Acervo Pessoal

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares, que já realizou diversas oitivas de testemunhas e buscas por possíveis suspeitos.

“Todas as denúncias que chegam ao conhecimento da delegacia estão sendo apuradas. Até o momento, a vítima não foi localizada e nenhum suspeito foi detido. No dia 02 de agosto o procedimento foi encaminhado ao Ministério Público, com solicitação de mais prazo”, diz a nota.

Além disso, a Polícia Civil ressaltou que conta com a colaboração da população e denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos.

RESPOSTA DA EMPRESA

Procurada pela reportagem, a indústria onde Mauro trabalha e foi visto pela última vez ainda não respondeu. Quando isso acontecer, o texto será atualizado.

