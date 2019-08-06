Desaparecimento de trabalhador em Linhares ainda é mistério

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 14:22
Já são dois meses de muita angústia para a família. No dia 6 de junho deste ano, o auxiliar de caldeira Mauro Marques da Costa, de 37 anos, saiu para trabalhar em uma indústria de Linhares, região Norte do Estado, e nunca mais foi visto. O trabalhador chegou a bater o cartão naquele dia e foi visto por colegas na empresa, mas depois desapareceu sem deixar pistas.
Para a esposa de Mauro, a dona de casa Lídia Pacheco Marques da Costa, de 45 anos, são dois meses de muita preocupação. “Meu coração está partido. Meu marido saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Ele era evangélico, muito caseiro, não tinha o costume de sair. Não sei mais o que faço”, afirmou, chorando bastante.
Emocionada, Lídia pede por notícias sobre Mauro. “Eu me sinto abandonada pela polícia e pela empresa. Ele chegava em casa todo dia no mesmo horário, ia direto dormir, não me deixava para nada. Já faz tanto tempo e não tenho nenhuma resposta. Dois investigadores já estiveram aqui em casa, conversaram comigo, mas não voltaram mais. Quero meu marido de volta”, completou Lídia, aos prantos.
POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares, que já realizou diversas oitivas de testemunhas e buscas por possíveis suspeitos.
“Todas as denúncias que chegam ao conhecimento da delegacia estão sendo apuradas. Até o momento, a vítima não foi localizada e nenhum suspeito foi detido. No dia 02 de agosto o procedimento foi encaminhado ao Ministério Público, com solicitação de mais prazo”, diz a nota.
Além disso, a Polícia Civil ressaltou que conta com a colaboração da população e denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos.
RESPOSTA DA EMPRESA
Procurada pela reportagem, a indústria onde Mauro trabalha e foi visto pela última vez ainda não respondeu. Quando isso acontecer, o texto será atualizado.
