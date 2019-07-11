Desaparecido é encontrado em valão com pedra amarrada na perna no ES

São Mateus

A vítima, de 31 anos, havia sumido no último domingo (07). Seu corpo foi encontrado submerso na água entre um valão e o Rio Cricaré, com ferimentos na cabeça e uma pedra amarrada nos pés

Caso será investigado pela Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

Um homem de 31 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (07), foi encontrado morto, nesta quarta-feira (10), entre um valão e o Rio Cricaré, zona rural de São Mateus. O corpo tinha ferimentos na cabeça e uma pedra amarrada nos pés.

A Polícia Militar informou que a vítima foi encontrada por um homem que tinha saído para pescar. Quando ele passou com o barco próximo do valão que deságua no rio, viu o corpo submerso na água.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil foram acionadas para retirar a vítima da água e realizar a perícia. Segundo o perito explicou aos militares, havia no corpo uma pedra amarrada nos pés e cerca de oito lesões na cabeça, feitas com um objeto perfurocortante.

Ainda de acordo com a PM, o homem estava desaparecido desde a noite de domingo, quando foi visto com alguns indivíduos. A família chegou a registrar um boletim de ocorrência por conta do seu desaparecimento.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas.

