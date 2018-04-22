Depois de 17 horas preso, Justiça liberta homem acusado de roubo

Jefferson foi solto na tarde deste domingo (22) Crédito: Arquivo Pessoal

preso em um hospital onde o filho fazia uma cirurgia, conseguiu a liberdade. Ele foi apontado como autor de um roubo nas proximidades do hospital Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã do deste sábado (21). Após 17 horas detido por ter sido acusado de roubo, o ladrilheiro Jefferson Barbosa da Silva, de 27 anos,onde o filho fazia uma cirurgia, conseguiu a liberdade. Ele foi apontado como autor de um roubo nas proximidades do hospital Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã do deste sábado (21).

Segundo o advogado de defesa de Jefferson, Ailton Ribeiro, o ladrilheiro chegou em um Corsa ao hospital para deixar a esposa e o filho dele, de 2 anos. A criança tinha uma cirurgia marcada na unidade hospitalar.

Enquanto o filho passava pelo procedimento cirúrgico, Jefferson saiu do hospital a pé pois não aguentava mais esperar dentro do hospital. Quando teve notícias do filho, a esposa de Jefferson ligou para o marido para contar sobre o quadro clínico do filho, que havia tido uma dificuldade. Desesperado com a notícia, o marido saiu correndo ao redor do hospital.

Um rapaz que havia sido assaltado ao redor do hospital chamou a Guarda Municipal e disse que Jefferson era quem teria o assaltado, mesmo ele não estando com a mesma roupa descrita pela vítima. O ladrilheiro foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde permaneceu em uma cela e com algemas nos pés.

Eu aleguei ao delegado que ele estava a pé e a vítima disse que o assaltante estaria de bicicleta. Informei ainda que a roupa descrita pela vítima era diferente, mesmo o rapaz assaltado afirmando reconhecê-lo. Jefferson possui emprego, é chefe de família e trabalhador, além de não responder a nenhum crime, alegou o advogado.

Mesmo assim, o delegado autuou Jefferson pelo crime de roubo, conforme previsto no artigo 157 do Código Penal. A esposa, ao saber da situação, desmaiou. A acusação fez com que o advogado procurasse o plantão judiciário e solicitasse um habeas corpus.

Depois das alegações do advogado, a juíza de plantão concedeu a liberdade de Jefferson. Ele passou por um constrangimento absurdo, observou Ailton Ribeiro, que afirmou que irá processar o Estado e também a vítima do roubo.

Durante a revista, os guardas municipais encontraram um papelote de cocaína dentro da carteira de Jefferson. Ele assinou um termo de compromisso de comparecimento à Justiça quando solicitado por portar a droga para consumo.

O OUTRO LADO

Ao ser questionada pela reportagem quais os critérios usados pela Polícia Civil para concluir a prisão em flagrante de Jefferson, a corporação informou por meio de nota que a ocorrência foi gerada e finalizada no plantão de sábado à noite, por isso a assessoria de imprensa não tem acesso.

Ocorrências que foram finalizadas em outros plantões, durante finais de semana, não ficam disponíveis para assessoria.