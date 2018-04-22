Depois de 17 horas preso, Justiça liberta homem acusado de roubo

Após 17 horas detido por ter sido acusado de roubo, o ladrilheiro Jefferson Barbosa da Silva, de 27 anos, preso em um hospital onde o filho fazia uma cirurgia, conseguiu a liberdade. Ele foi apontado como autor de um roubo nas proximidades do hospital Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã do deste sábado (21).
Segundo o advogado de defesa de Jefferson, Ailton Ribeiro, o ladrilheiro chegou em um Corsa ao hospital para deixar a esposa e o filho dele, de 2 anos. A criança tinha uma cirurgia marcada na unidade hospitalar.
Enquanto o filho passava pelo procedimento cirúrgico, Jefferson saiu do hospital a pé pois não aguentava mais esperar dentro do hospital. Quando teve notícias do filho, a esposa de Jefferson ligou para o marido para contar sobre o quadro clínico do filho, que havia tido uma dificuldade. Desesperado com a notícia, o marido saiu correndo ao redor do hospital.
Um rapaz que havia sido assaltado ao redor do hospital chamou a Guarda Municipal e disse que Jefferson era quem teria o assaltado, mesmo ele não estando com a mesma roupa descrita pela vítima. O ladrilheiro foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde permaneceu em uma cela e com algemas nos pés.
Eu aleguei ao delegado que ele estava a pé e a vítima disse que o assaltante estaria de bicicleta. Informei ainda que a roupa descrita pela vítima era diferente, mesmo o rapaz assaltado afirmando reconhecê-lo. Jefferson possui emprego, é chefe de família e trabalhador, além de não responder a nenhum crime, alegou o advogado.
Mesmo assim, o delegado autuou Jefferson pelo crime de roubo, conforme previsto no artigo 157 do Código Penal. A esposa, ao saber da situação, desmaiou. A acusação fez com que o advogado procurasse o plantão judiciário e solicitasse um habeas corpus.
Depois das alegações do advogado, a juíza de plantão concedeu a liberdade de Jefferson. Ele passou por um constrangimento absurdo, observou Ailton Ribeiro, que afirmou que irá processar o Estado e também a vítima do roubo.
Durante a revista, os guardas municipais encontraram um papelote de cocaína dentro da carteira de Jefferson. Ele assinou um termo de compromisso de comparecimento à Justiça quando solicitado por portar a droga para consumo.
O OUTRO LADO
Ao ser questionada pela reportagem quais os critérios usados pela Polícia Civil para concluir a prisão em flagrante de Jefferson, a corporação informou por meio de nota que a ocorrência foi gerada e finalizada no plantão de sábado à noite, por isso a assessoria de imprensa não tem acesso.
Ocorrências que foram finalizadas em outros plantões, durante finais de semana, não ficam disponíveis para assessoria.
O caso vai seguir sob investigação da Polícia Civil.