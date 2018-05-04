Depoimento de suspeito de causar acidente em Colatina é adiado

Acidente em Colatina deixou 5 mortos Crédito: Alessandro Bacheti/TV Gazeta

O depoimento de Mateus Pereira de Oliveira, de 21 anos, suspeito de causar o acidente que matou cinco pessoas e feriu duas em Colatina, na última terça-feira (1), estava marcado para acontecer na tarde desta sexta-feira (4). Mas, de acordo com a polícia, precisou ser adiado para a próxima segunda-feira (7).

O motivo seria, segundo o delegado Hedson Feliz, da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina, o estado de saúde do rapaz, que ainda está internado com escolta policial em um hospital da região. Mateus Pereira de Oliveira foi autuado em flagrante pela Polícia Civil ainda no dia do acidente.

A Justiça determinou o pagamento de fiança de pouco mais de R$ 28,5 mil para que ele responda ao processo em liberdade. O delegado Hedson Feliz autuou Mateus em flagrante pelos crime de homicídio culposo, cinco vezes, e por lesão corporal culposa, apontando o motorista como responsável por causar o acidente.

RELEMBRE





O acidente aconteceu por volta das 5h40, na ES 080, em Colatina, Noroeste do Estado. Para a polícia, Mateus estava em alta velocidade quando aconteceu o acidente e foi quem provocou a batida. Ainda será investigado se o motorista havia ingerido bebida alcoólica.

Mateus estava na direção do Toyota Corolla, acompanhado no carona por Marcelo Pereira Ramos, 38, que morreu no local do acidente. O carro bateu de frente contra o Celta onde estava a família do autônomo Dyacy Fernandes Caetano, 27 anos, que havia saído de São Gabriel da Palha para Vila Velha.

O autônomo ficou gravemente ferido e foi levado para um hospital de Colatina, onde passou por cirurgias. Ele não possuía habilitação e será responsabilizado pela infração.

Os primeiros levantamentos sobre as circunstâncias do acidente feitos Polícia Civil apontaram que havia muita neblina encobrindo a pista no momento da colisão.