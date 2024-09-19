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Em Tabuazeiro

Denúncia de tráfico em pracinha termina em confronto com polícia em Vitória

Comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, afirmou que jovem de 21 anos, baleado durante a ocorrência, tem passagem na polícia por tráfico de drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2024 às 19:38

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 19:38

Viaturas da Polícia Militar
Viaturas da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 21 anos foi baleado durante um confronto com a Polícia Militar no Morro do Macaco, bairro Tabuazeiro, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (19). Segundo o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, policiais foram ao local averiguar denúncia de que traficantes estariam vendendo drogas na praça do bairro, mas teriam sido recebidos com tiros pelo grupo, onde estava o rapaz atingido por disparos.  
"Separamos duas duas tropas de Força Tática e as duas foram recebidas a tiros. Fizemos abordagem a esses indivíduos no parquinho, houve o pronto revide em legítima defesa. Depois, fizemos a impulsão na mata, encontramos o indivíduo que foi socorrido e está sendo atendido no Hospital São Lucas (atual HEUE)"
Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da PM
O comandante-geral da Polícia Militar disse que o jovem baleado tem passagem na polícia por tráfico de drogas em 2023. Na época, ele foi conduzido a uma delegacia e autuado em flagrante pelo crime. Conforme o coronel, o rapaz estava com uma arma israelense 9 mm, com forte poder de fogo.
“São armas de uso exclusivo das forças policiais. A corporação segue com esse reforço, às tropas especializadas estão neste momento no local e amanheceram no local”, afirmou o coronel. 
Para o comandante-geral da PM, a permanência das equipes também tem como objetivo de combater a ação de dois grandes traficantes da região: Bruno Veras e Marcos Luiz Pereira, conhecido como o MK, que é um traficante faccionado ao Terceiro Comando Puro.
Marcos Luiz Pereira, conhecido como o MK, e Bruno Veras.
Marcos Luiz Pereira, conhecido como o MK, e Bruno Veras. Crédito: Polícia Militar
“Hoje é uma liderança, inclusive, que usa alguns moradores ou traficantes para poder protestar contra os nossos policiais militares. Ele é um dos grandes gerentes e a Polícia Militar considera ele um alvo preferencial”, frisou Caus. 

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